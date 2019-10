20. Oktober 2019 Mit Marcus A. Woelfle

Sonntag, 20. Oktober 2019, 00:05 Uhr

radioJazznacht

Mit Marcus A. Woelfle

„Let Me Off Uptown“ - Zum 100. Geburtstag der Sängerin Anita O'Day



Anita O‘Day: “Tea For Two” (Vincent Youmans / Irving Caesar)

CD: "Anita O’Day’s Finest Hour"

Best.nr./Label: 543 600-2 / Verve (LC 00383)



Roy Eldridge: “Let Me Off Uptown” (Bostic / Evans)

CD: "The Big Sound Of Little Jazz"

Best.nr./Label: TPZ 1021 / Topaz (LC 07234)



Anita O‘Day: “Honeysuckle Rose” (Fats Waller / Andy Razaf)

CD: "Anita O’Day’s Finest Hour"

Best.nr./Label: 543 600-2 / Verve (LC 00383)



Anita O‘Day: “The Ballad of the Sad Young Men” (Fran Landesman / Tommy Wolfe)

CD: "Anita O’Day’s Finest Hour"

Best.nr./Label: 543 600-2 / Verve (LC 00383)



Anita O’Day: “Georgia On My Mind” (Gorrell / Carmichael)

CD: "Easy Street"

Best.nr./Label: 20.3047-HI / History



Anita O’Day: “The Walls Keep Talking” (Hill / Bauer)

CD: "Easy Street"

Best.nr./Label: 20.3047-HI / History



Gene Krupa: “Drum Boogie” (Krupa)

CD: "Not So Quiet"

Best.nr./Label: MJCD 1115 / Musica Jazz



Anita O’Day: “That’s What You Think” (Werner / Werner)

CD: "Easy Street"

Best.nr./Label. 20.3047-HI / History



Anita O’Day: “And Her Tears Flowed Like Wine” (Green / Lawrence / Kenton)

CD: "Bolero At The Savoy"

Best.nr./Label: 222465-444 / Quadromania



Stan Kenton: “Ride On” (Skeets Tolbert)

CD: "Eager Beaver2

Best.nr./Label: 8.120703 7 / Naxos (LC 05537)



June Christy: “Ride On” (Skeets Tolbert)

CD: "Easy Street"

Best.nr./Label: 20.3047-HI / History



Stan Kenton: “Blues” (Dave Matthews / Anita O’Day)

CD: "Eager Beaver"

Best.nr./Label: 8.120703 7 / Naxos (LC 05537)



Anita O’Day: “Travelin’ Man” (DeVol / Green)

CD: "Easy Street"

Best.nr./Label: 20.3047-HI / History



Gene Krupa: “I’d Do It All Over Again”(Meyer)

Album: "The Exciting Gene Krupa"

Best.nr./Label: GOJ-1028 / Giants of Jazz



Anita O’Day: “Opus 1” (Sy Oliver)

CD: "Easy Street"

Best.nr./Label: 20.3047-HI / History



Anita O’Day: “What Is This Thing Called Love” (Porter)

CD: "I Told Ya I Love Ya, Now Get Out"

Best.nr./Label: 2610592 / Zillion



Anita O’Day: “You’re The Top” (Porter)

CD: "Bolero At The Savoy"

Best.nr./Label: 222465-444 / Quadromania



Gene Krupa: “Slow Down” (Redd Evans)

Album: "Drummer Man"

Best.nr./Label: 827 843-1 / Verve (LC 00383)



Anita O’Day: "Lets Face the Music and Dance” (Irving Berlin)

CD: "Pick Yourself Up"

Best.nr./Label: 517 329-2 / Verve (LC 00383)



Anita O’Day: “Them There Eyes” (Tracy / Tauber / Pinkard)

CD: "Anita Sings The Most"

Best.nr./Label: 829 577-2 / Verve (LC 00383)



Anita O‘Day: “Four Brothers” (Jimmy Giuffre)

CD: "Anita O’Day’s Finest Hour"

Best.nr./Label: 543 600-2 / Verve (LC 00383)



Anita O’Day: "Sweet Georgia Brown" (Kenneth Casey / Ben Bernie / Maceo Pinkard)

CD: "Jazz On A Summer’s Day"

Best.nr./Label: SDVD001 / Charly



Anita O‘Day: “The Way You Look Tonight” (Jerome Kern / Dorothy Fields)

CD: "Anita O’Day’s Finest Hour"

Best.nr./Label: 543 600-2 / Verve (LC 00383)



Anita O‘Day: “What Is This Thing Called Love” (Porter)

CD: "Anita O’Day’s Finest Hour"

Best.nr./Label: 543 600-2 / Verve (LC 00383)



Benny Goodman feat. Anita O’Day: "Come Rain or Come Shine" (Harold Arlen)

CD: "Benny Goodman Orchestra feat. Anita O’Day"

Best.nr./Label: 101704 / SWR Music (LC 27853)



Anita O’Day and Billy May: “To Keep my Love Alive” (Rodgers / Hart)

CD: "Anita O’Day And Billy May Swing Rodgers and Hart"

Best.nr./Label: 0602498621035 / Verve (LC 00383)



Anita O’Day: “Slaughter On 10th Avenue” (Rodgers / Hart)

CD: "Incomparable!"

Best.nr./Label: 314 589 516-2 / Verve (LC 00383)



Anita O'Day: "God bless the child" (Billie Holiday)

CD: "Anita O'Day's Finest Hour"

Best.nr./Label: 543 600-2 / Verve (LC 00383)



Anita O’Day: “I Want To Sing A Song” (Gary McFarland / Margo Guryan)

CD: "All The Sad Young Men"

Best.nr./Label: 517 065-2 / Verve (LC 00383)



Anita O’Day: “My Funny Valentine” (Rodgers / Hart)

CD: "Live At Ronnie Scott’s"

Best.nr./Label: WHCD005 / Wadham