06. Oktober 2019 Mit Marcus A. Woelfle

radioJazznacht

„Work Of Art“ - Das Art Farmer Song Book



Art Farmer: “Wisteria” (Art Farmer)

Album: "Early Art"

Best.nr./Label: OJCCD 880-2 / New Jazz (LC 00284)



Art Farmer: “Work Of Art” (Art Farmer / Quincy Jones)

Album: "The Art Farmer Septett Plays The Compositions and Arrangements of Gigy Gryce and Quincy Jones"

Best.nr./Label: OJCCD 054-2 / Prestige (LC00313)



Wardell Gray: “Farmer's Market” (Art Farmer)

Album: "Memorial Vo. 2"

Best.nr./Label: OJCCD 051-2 / Prestige (LC 00313)



Art Farmer: “Mau Mau” (Art Farmer / Quincy Jones)

Album: "The Art Farmer Septett Plays The Compositions and Arrangements of Gigy Gryce and Quincy Jones"

Best.nr./Label: OJCCD 054-2 / Prestige (LC00313)



Art Farmer: “Soft Shoe” (Art Farmer)

Album: "Early Art"

Best.nr./Label: OJCCD 880-2 / New Jazz (LC 00284)



Art Farmer: “Confab in Tempo” (Art Farmer)

Album: "Early Art"

Best.nr./Label: OJCCD 880-2 / New Jazz (LC 00284)



Art Farmer: “Pre Amp” (Art Farmer)

Album: "Early Art"

Best.nr./Label: OJCCD 880-2 / New Jazz (LC 00284)



Art Farmer / Donald Byrd / Idrees Sulieman: “Who's Who” (Art Farmer)

Album: "Three Trumpets"

Prestige 1801-2 / LC 00313



Hal McKusick: “Pon-Su” (Art Farmer)

Album: "Hal McKusick Quintet feat. Art Farmer"

Best.nr./Label: MCA1379 / MCA



Art Farmer: “And Now...” (Art Farmer)

Album: "Vol.2: Seven Classic Albums"

Best.nr./Label: RGJCD395/ Real Gone Jazz



Gerry Mulligan: “Blueport” (Art Farmer)

Album: "Quartets"

Best.nr./Label: 465627 2 / CBS (LC 00149)



Art Farmer: “Mox Nix” (Art Farmer)

Album: "Vol.2: Seven Classic Albums"

Best.nr./Label: RGJCD395/ Real Gone Jazz



Art Farmer: “Kayin'” (Art Farmer)

Album: "Out Of The Past"

Best.nr./Label: GRP 18092 / Chess (LC 06713)



Art Farmer: “Rue Prevail” (Art Farmer)

Album: "Listen To Art Farmer"

Best.nr./Label: PWR 27319 / Poll Winners Records



Art Farmer: “Homecoming” (Art Farmer)

Album: "Homecoming"

Best.nr./Label: LHJ10265 / Lone Hill Jazz (LC 08505)



Art Farmer: “Ditty” (Art Farmer)

Album: "The Summer Knows"

Best.nr./Label: 35JD-5 / East Wind



The New Jazztet: “Solstice” (Art Farmer)

Album: "Nostalgia"

Best.nr./Label: RJL-8089 / Baystate



Art Farmer: “Flashback” (Art Farmer)

Album: "You Make Me Smile"

Best.nr./Label: SN 1076 / Soul Note



Art Farmer: Write Soon (Art Farmer)

Album: "Back To The City"

Best.nr./Label: 842-2 / Contemporary (LC 00164)