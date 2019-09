22. September 2019 Mit Peter Veit

Sonntag, 22. September 2019, 00:05 Uhr

Neues aus den deutschen Jazz Top 20 und Italienisches...



C1635700101

Gianluigi Trovesi & Gianni Coscia: Interludio (Gianni Coscia) 3:02

Album: La Misteriosa musica della Regina Loana

ECM 2652 LC 02516



C1635700109

Gianluigi Trovesi & Gianni Coscia:

In Cerca Di Te (Eros Sciorilli/Giancarlo Testoni)

Länge: 2:41

Album: La Misteriosa musica della Regina Loana

ECM 2652 LC 02516



C1635700118

Gianluigi Trovesi & Gianni Coscia:

La Piccinina (Elso di Lazzaro/Mario Panzeri)

Länge: 3:35

Album: La Misteriosa musica della Regina Loana

ECM 2652 LC 02516



C1572850103

Stefano Bollani: Alobar e Kudra (Stefano Bollani)

Länge 6:01

Album: Joy In Spite Of Everything

ECM 2360 LC 02516



C1262100001

Enrico Rava: Cromosomi (Enrico Rava)

Länge 8:25

Album: Easy Living

ECM 1760 LC 02516



C1262100001

Enrico Rava: Algir Dalbugi (Enrico Rava)

Länge 4:48

Album: Easy Living

ECM 1760 LC 02516



Luca Aquino: Deborah’s Theme (Ennio Morricone)

Länge: 2:41

Album: Italian Songbook

ACT 9886-2 LC 07644



Luca Aquino: Caruso (Lucio Dalla)

Länge: 3:55

Album: Italian Songbook

ACT 9886-2 LC 07644



Rosario Bonaccorso: Re And Ro ( Rosario Bonaccorso)

Länge: 3:48

Album: A New Home

Millesuoni/Jando Music WJ 129 LC 85080



Rosario Bonaccorso: A New Home ( Rosario Bonaccorso)

Länge: 4:54

Album: A New Home

Millesuoni/Jando Music WJ 129 LC 85080



C1382360001

Paolo Fresu: Dear Old Stockholm (Trad.)

Länge: 5:19

Album: Things

Blue Note LC 00542



C1405250005

Paolo Fresu / Richard Galliano / Jan Lundgren: Que Reste-t-il (Charles Trenet)

Länge: 4:34

Album: Mare Nostrum

ACT 9466-2 LC 07644



C16355200103

Giovanni Costello: La Mela

Länge 4:13

Album: True Italien Stories

GLM FM 244 LC 58955



C16355200105

Giovanni Costello: Se Non Avessi Te (Udo Jürgens/G.Costello)

Länge: 5:18

Album: True Italien Stories

GLM FM 244 LC 58955



Fred Buscaglione: Che Bambola (Fred Buscaglione)

Länge 2:13

Album: Il Meglio Di Fred Buscaglione

edel Italien B004B2YWFW



C16355200101

Giovanni Costello: Che Bambola (Fred Buscaglione)

Länge. 2:39

Album: True Italien Stories

GLM FM 244 LC 58955





C1637800 101

Martin Tingvall: The Hope (Martin Tingvall)

Länge: 5:00

Album: The Rocket

Skip Records LC 10482





C1637800105

Martin Tingvall: Piano Man (Martin Tingvall)

Länge: 3:18

Album: The Rocket

Skip Records LC 10482



C1637800109

Martin Tingvall: The Echoes From The Past (Martin Tingvall)

Länge: 2:16

Album: The Rocket

Skip Records LC 10482



Abdullah Ibrahim: Jabula (Abdullah Ibrahim)

Länge: 3:47

Album: The Balance

Gearbox GB1554CD LC 89588



Abdullah Ibrahim: Tonegawa (Abdullah Ibrahim)

Länge: 3:36

Album: The Balance

Gearbox GB1554CD LC 89588



Abdullah Ibrahim: Song For Sathima (Abdullah Ibrahim)

Länge: 4:11

Album: The Balance

Gearbox GB1554CD LC 89588



Philip Catherine / Paolo Morello / Sven Faller: Recado (Djalma Ferreira)

Länge: 6:03

Album: Manoir De Mes Reves

Enja 9768 LC 18386



Philip Catherine / Paolo Morello / Sven Faller: Manoir de mes Reves

(Django Reinhard)

Länge: 4:49

Album: Manoir De Mes Reves

Enja 9768 LC 18386