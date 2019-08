18. August 2019 Mit Marcus Woelfle

Sonntag, 18. August 2019, 00:05 Uhr

radioJazznacht mit Marcus Woelfle: Peace Piece – Das Bill Evans Songbook



Bill Evans: “Round About Midnight“ (Bill Evans)

CD: “How My Heart Sings!”

Best.nr./Label: OJCCD 369-2 / Riverside (LC 00325)



Bill Evans: “We Will Meet Again” (Bill Evans)

CD: “You Must Believe In Spring”

Best.nr./Label: 7599-23504-9 / Warner Bros.



Bill Evans: “Very Early” (Bill Evans)

CD: “Homecoming”

Best.nr./Label: MCD 9291-2 / Milestone



Bill Evans: “Five” (Bill Evans)

CD: “New Jazz Conceptions”

Best.nr./Label: OJCCD 025-2 / LC 00325



Bill Evans: “Epilogue” (Bill Evans)

CD: “Everybody Digs Bill Evans”

Best.nr./Label: OJCCD 068-2 / LC 00325



Bill Evans: “Peace Piece” (Bill Evans)

CD: “Everybody Digs Bill Evans”

Best.nr./Label: OJCCD 068-2 / LC 00325



Miles Davis: “Blue In Green” (Miles Davis / Bill Evans)

CD: “Kind of Blue”

Best.nr./Label: 460603 2 / Columbia



Bill Evans: “Peri’s Scope” (Bill Evans)

CD: “75th Birthday Celebration”

Best.nr./Label: FANCD 6093-2 / Fantasy (LC 00720)



Cannonball Adderley: “Waltz For Debby” (Bill Evans)

CD: “75th Birthday Celebration”

Best.nr./Label: FANCD 6087-2 / Fantasy (LC00720)



Bill Evans: ”Re: Person I Knew” (Bill Evans)

CD: “Moonbeams”

Best.nr./Label: OJCCD 434-2 / Riverside (LC 00325)



Bill Evans: ”My Bells” (Bill Evans)

CD: ”75th Birthday Celebration”

Best.nr./Label: FANCD 6087-2 / Fantasy (LC 00720)



Bill Evans: ”Turn Out The Stars” (Bill Evans)

CD: “The Secret Sessions“

Best.nr./Label: 8MCD 4421-2 / Milestone



Bill Evans: ”Time Remembered” (Bill Evans)

CD: ”75th Birthday Celebration”

Best.nr./Label: FANCD 608-2 / Fantasy (LC 00720)



Bill Evans: ”The Two Lonely People” (Bill Evans)

CD: ”The Bill Evans Album”

Best.nr./Label: CK 64963 / Columbia (LC00162)



Bill Evans: ”T.T.T. – Twelve-Tone-Tune” (Bill Evans)

CD: ”Blue in Green. The concert In Canada”

Best.nr./Label: MCD 9185-2 / Milestone



Bill Evans & Stan Getz: ”Funkallero” (Bill Evans)

CD: ”But Beautiful”

Best.nr./Label: MCD 9249 / Milestone



Bill Evans: ”Show-type Tune” (Bill Evans)

CD: ”From The 70’s”

Best.nr./Label: OJCCD 1069-2 / Fantasy Original Jazz Classics



Bill Evans: ”Your Story” (Bill Evans)

CD: ”The Last Waltz”

Best.nr./Label: 8MCD 4430-2 / Milestone