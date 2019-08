11. August 2019 Mit Ssirus W. Pakzad

Sonntag, 11. August 2019, 00:05 Uhr

38. Bayerisches Jazzweekend Regensburg 2019



Four Seasons: „Giant Steps” (John Coltrane)

Eigenproduktion BR



Four Seasons: „3 Steps Away” (Gerhard Ornig)

Mega Mereneu Project: „ Paris” (Emiliano Sampaio)

First Gig Never Happened: „ Better Get Hit In Your Soul” (Charles Mingus)

First Gig Never Happened: „ In Walked Bud” (Thelonious Monk)

Fainschmitz: „ Geld” (Fainschmitz)

Fourscore: „ Mount Meru ” (Tobias Meinhart)

Joan Chavéz Magdalena Trio: „ Fragmentos” (Joan Chavéz)

Perplexities On Mars: „ I've Changed” (Christopher Kunz)

Quantum Trio: „ Red Fog” (Ciesielski/Zawislak/Matus)

Matthias Lindermayr Quartett: „ New Born” (Matthias Lindermayr)

Matthias Lindermayr Quartett: „ Mathilda” (Matthias Lindermayr)

Satori Trio: „ In The Corner Of Clouds ” (Josephine Davies)

Satori Trio: „ Insomnia” (Josephine Davies)

