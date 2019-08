28. Juli 2019 Mit Ssirus W. Pakzad

Sonntag, 28. Juli 2019, 00:05 Uhr

Thema: Colors



Edmar Castaneda/Grégoire Maret: „Bluserinho“ (Grégoire Maret)

CD: Harp vs Harp

Best.nr./Label: 9044-2 / ACT



Edmar Castaneda/Grégoire Maret: „ No Fear “ (Edmar Castaneda)

CD: Harp vs Harp

Best.nr./Label: 9044-2 / ACT



Mark Lockheart/Roger Sayer: „ The Garden “ (John Ashton Thomas)

CD: Salvator Mundi

Best.nr./Label: 1132 / Edition Records



Daniel Erdmann's Velvet Revolution: „ Kauas pilvat karkavaat “ (Daniel Erdmann)

CD: Won't Put No Flag Out

Best.nr./Label: 282 / Budapest Music Center BMC



Daniel Erdmann's Velvet Revolution: „ Give The Soul Some Rest“ (Daniel Erdmann)

CD: Won't Put No Flag Out

Best.nr./Label: 282 / Budapest Music Center BMC



Miho Hazama: „ The Cyclic Number “ (Miho Hazama)

CD: Dancer in Nowhere

Best.nr./Label: SSC1546 / Sunnyside



Rajna Swaminathan: „ Vigil “ (Rajna Swaminathan)

CD: Of Agency And Abstraction

Best.nr./Label: BREP0013 / Biophilia



Rajna Swaminathan: „ Retrograde “ (Rajna Swaminathan)

CD: Of Agency And Abstraction

Best.nr./Label: BREP0013 / Biophilia



Minua: „ Waterlines “ (Fabian Willmann/Luca Aaron/Kristinn Kristinsson)

CD: Still Light

Best.nr./Label: 4672 / Musicians Record Co



Hakon Kornstad: „ Du bist die Ruh “ (Franz Schubert)

CD: Im Treibhaus

Best.nr./Label: 4603 / Mark Pwllheli Music



Hakon Kornstad: „ Di Ti Se Fedele“ (Guiseppe Verdi)

CD: Im Treibhaus

Best.nr./Label: 4603 / Mark Pwllheli Music



Marco Ambrosini Ensemble Supersonus: „ Erimal Nopu “ (Eva Maria Rusche)

CD: Resonances

Best.nr./Label: 2497 / ECM-Records



Marco Ambrosini Ensemble Supersonus: „ Polska “ (Trad.)

CD: Resonances

Best.nr./Label: 2497 / ECM-Records



Kayhan Kalhor/Rembrandt Frerichs/Tony Overwater/Vinsent Planjer: „ Dew Drops “ (Tony Overwater)

CD: It's Still Autumn

Best.nr./Label: 74715 / A – Records



Kayhan Kalhor/Rembrandt Frerichs/Tony Overwater/Vinsent Planjer: „ Kayhan's Chahar “ (Tony Overwater)

CD: It's Still Autumn

Best.nr./Label: 74715 / A – Records



Linda May Han Oh: „ Aventurine “ (Linda May Han Oh)

CD: Aventurine

Best.nr./Label: BREP0014 / Biophilia



Linda May Han Oh: „ The Sirens Are Wailing “ (Linda May Han Oh)

CD: Aventurine

Best.nr./Label: BREP0014 / Biophilia