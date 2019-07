21. Juli 2019 Mit Marcus Woelfle

Sonntag, 21. Juli 2019, 00:05 Uhr

radioJazznacht mit Marcus Woelfle: Jelena Ana Milčetić – Zum 90. Geburtstag der Sängerin Helen Merrill



Helen Merrill: “Round About Midnight“(Th. Monk / Cootie Williams /B. Hanighen)

CD: “Music Makers”

Best.nr./Label: OWL044CD / OWL



Helen Merrill: “Yesterdays” (Jerome Kern / Harbach)

CD: “Hello Baden-Baden”

Best.nr./Label: 11 095 / Delta (LC 03843)



Helen Merrill: “Deep In A Dream” (de Lange / van Heusen)

Album: “Something Special”

Best.nr./Label: 1060 / Inner City



Helen Merrill: “Sometimes I Feel Like A Motherless Child” (trad. arr. Helen Merrill)

CD: “Jelena Ana Milcetic a. k. a. Helen Merrill”

Best.nr./Label: 543 089 2 / Gitanes



Helen Merrill: “Ti Si Rajski Cvijet” (trad. arr. Helen Merrill)

CD: “Jelena Ana Milcetic a. k. a. Helen Merrill”

Best.nr./Label: 543 089 2 / Gitanes



Helen Merrill: “Don’t Explain” (Billie Holiday / Herzog)

Album: “The Complete Helen Merrill On Mercury”

Best.nr./Label: 826 340-1 / Mercury



Helen Merrill & Gordon Beck: “By Myself” (Howard Dietz / Arthur Schwartz)

CD: “no tears … no goodbyes”

Best.nr./Label: 013 435 2 / OWL



Helen Merrill: “You” (Yorke / Greenwood / Selway / Greenway / O’Brian)

CD: “Lilac Wine”

Best.nr./Label: 067566 2 / Gitanes



Helen Merrill: “I Have Dreamed“ (Richard Rodgers / Oscar Hammerstein)

Album: “Rodgers & Hammerstein Album”

Best.nr./Label: SL 5204 / DRG Records



Helen Merrill: ”Alone Together” (Howard Dietz / Arthur Schwartz)

Album: “The Complete Helen Merrill On Mercury”

Best.nr./Label: 826 340-1 / Mercury



Helen Merrill: ”You’d Be So Nice To Come Home To” (Cole Porter)

Album: ”The Complete Helen Merrill On Mercury”

Best.nr./Label: 826 340-1 / Mercury



Helen Merrill: ”S’Wonderful” (George Gershwin / Ira Gershwin)

Album: “The Complete Helen merrill On Mercury“

Best.nr./Label: 826 340-1 / Mercury



Helen Merrill: ”Comes Love” (Charles Tobias / Lew Brown / Sammy H. Stept)

Album: ”The Complete Helen Merrill On Mercury”

Best.nr./Label: 826 340-1 / Mercury



Helen Merrill: ”I’m Just A Lucky So-and-So” (Duke Ellington / Mack David)

Album: ”The Complete Helen Merrill On Mercury”

Best.nr./Label: 826 340-1 / Mercury



Helen Merrill: ”Dream Of You” (E. P. Moran / Jimmie Lunceford / Sy Oliver)

Album: ”The Complete Helen Merrill On Mercury”

Best.nr./Label: 826 340-1 / Mercury



Helen Merrill & Gil Evans: ”Summertime” (George Gershwin / D. B. Heyward)

Album: ”Colaboration”

Best.nr./Label: 834 205-1 / Emarcy Records (LC 00699)



Helen Merrill: ”Black Is The Color of My True Love’s Hair” (trad.)

Album: ”The Complete Helen Merrill On Mercury”

Best.nr./Label: 826 340-1 / Mercury



Helen Merrill: ”Bye Bye Blackbird” (Mort Dixon / Ray Henderson)

Album: ”The Complete Helen Merrill On Mercury”

Best.nr./Label: 826 340-1 / Mercury



Helen Merrill: ”All Of You” (Cole Porter)

Album:”The Complete Helen Merrill On Mercury”

Best.nr./Label: 826 340-1 / Mercury



Helen Merrill: ”Everything Happens To Me” (Tom Adair / Matt Dennis)

CD:”Parole e musica”

Best.nr./Label: 74321747982 / BMG



Helen Merrill: ”Estate” (Bruno Martino)

CD:”Helen Merrill In Italy”

Best.nr./Label: LRS 0063/5 / Liuto



Helen Merrill: ”Day Dream” (Latouche / Duke Ellington / Billy Strayhorn”

Album:”Something Special”

Best.nr./Label: 1060 / Inner City



Helen Merrill: ”Music Makers” (Helen Merrill / Torrie Zito)

CD: ”Helen Merrill Sings Jerome Kern”

Best.nr./Label: CDP 708 / PAR



Helen Merrill: “Laura“ (David Raskin / Johnny Mercer)

CD: ”Music Makers”

Best.nr./Label: OWL044CD / OWL



Helen Merrill: ”It Don’t Mean A Thing” (Duke Ellington / Irving Mills)

Album: ”Just Friends”

Best.nr./Label: 842 007-2 / Emarcy (LC 00699)