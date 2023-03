19. März 2023 Mit Marcus A. Woelfle

Carolyn Breuer & Andrea Hermenau: "Schwalbentanz" (Carolyn Breuer & Andrea Hermenau)

Album: Oneironaut

Best.nr./Label: 9819 / Enja (LC18386)



Andrea Hermenau: "Dy lule pas malit" (Albanian traditional)

Album: Die Nachtpracht

Best.nr./Label: UTR 4462 / Unit (LC00817)



Carolyn Breuer & Andrea Hermenau: "Mimo Is Back" (Carolyn Breuer)

Album: Jazz On Vinyl Volume Five

Best.nr./Label: 005 / Klatte (LC84821)



Carolyn Breuer & Andrea Hermenau: "Polarstern" (Carolyn Breuer & Joy Misa)

Album: Oneironaut

Best.nr./Label: 9819 / Enja (LC18386)



Carolyn Breuer & Andrea Hermenau: "Fading Part One" / "Fading Part Two" (Carolyn Breuer & Andrea Hermenau)

Album: Oneironaut

Best.nr./Label: 9819 / Enja (LC18386)



Carolyn Breuer & Andrea Hermenau: "Breakaway" (Carolyn Breuer)

Album: Oneironaut

Best.nr./Label: 9819 / Enja (LC18386)



Carolyn Breuer: “Have You ever been to Acoustic Ladyland” (Jimi Hendrix)

Album: Shoot The Piano Player!

Best.nr./Label: o. A. / Notnowmom! (LC11335)



Hermann & Carolyn Breuer: "My Ideal" (Robin / Whiting / Chase)

Album: Family Affair

Best.nr./Label: 8002-2 / Enja (LC03126)



Carolyn Breuer & Hermann Breuer: "Some Other Time" (Bernstein)

(Unveröffentlichte Privataufnahme)



Jessica Williams: "The House That Rouse Built" (Jessica Williams)

Album: …And Then, There’s This

Best.nr./Label: CD SJP 345 / Timeless (LC05326)



Jessica Williams: "Monk’s Hat" (Jessica Williams)

Album: Nothin’ But The Truth

Best.nr./Label: BKH 51301 / Blackhawk (LC08495)



Jessica Williams: "The Sheik" (Jessica Williams)

Album: All Alone

Best.nr./Label: MXJ 208 / Max Jazz



Jessica Williams: "Innocence" (Jessica Williams)

Album: This Side Up

Best.nr./Label: MXJ 203 / Max Jazz