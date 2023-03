05. März 2023 Mit Marcus A. Woelfle

Walter Bishop: "All God’s Chillun" (B. Kaper)

Album: Hot House

Best.nr./Label: MR 5183 / Muse



Ella Fitzgerald: "My Baby Likes To Be-Bop" (Walter Bishop)

Album: Lullaby Of Birdland

Best.nr./Label: 8.120774 / Naxos (LC05537)



Art Blakey: "Bop Alley" (Davud)

Album: Out Of Nowhere

Best.nr./Label: 222409-444 / Membran



Stan Getz / Zoot Sims: "Five Brothers" (Gerry Mulligan)

Album: The Brothers

Best.nr./Label: OJCD-008-2 / Prestige (LC00313)



Charlie Parker: "Star Eyes" (G. de Paul / D. Raye)

Album: The Definitive Charlie Parker

Best.nr./Label: 549 084-2 / Verve (LC00383)



The Charlie Parker Memorial Band: "Star Eyes – Ode To Bird" (K: Raye, De Paul, T: Walter Bishop)

Album: Bird Lives!

Best.nr./Label: CD SJP 373 / Timeless (LC05326)



Charlie Parker: "My Little Suede Shoes" (Charlie Parker)

Album: Charlie Parker

Best.nr./Label: RONET1246CD / Music Rough Guides (LC11067)



Charlie Parker: "Rocker" (Gerry Mulligan)

Album: Gold Collection

Best.nr./Label: D2CD16 / Deja2



Charlie Parker: "I Get A Kick Out Of You" (Cole Porter)

Album: The Complete Charlie Parker On Verve, Vol. 10

Best.nr./Label: 837154-2 / Verve (LC00383)



Miles Davis: "Compulsion" (Miles Davis)

Album: Collector’s Items

Best.nr./Label: OJC20 071-2 / Prestige (LC00313)



Art Blakey: "Tippin’" (Donald Byrd)

Album: Art Blakey Big Band

Best.nr./Label: BET 6002-2 / Bethlehem (LC00098)



Jackie McLean: "What’s New" (B. Haggart / J. Burke)

Album: Jackie McLean

Best.nr./Label: 4781912 / EMI



Ken McIntyre / Eric Dolphy: "Curtsy" (Ken McIntyre)

Album: Looking Ahead

Best.nr./Label: OJCCD 252-2 / Prestige (LC00313)



Walter Bishop Jr.: "Milestones" (Miles Davis)

Album: Milestones

Best.nr./Label: BLCD760109 / Black Lion (LC02940)



Tubby Hayes: "Lady E" (Roland Kirk)

Album: Seven Classic Albums

Best.nr./Label: RGJCD402 / Real Gone Jazz



Walter Bishop: "Ornithology" (Charlie Parker / Bennie Harris)

Album: I Remember Bebop

Best.nr./Label: 35381 / Columbia



Archie Shepp: "I Thought About You" (Van Heusen / Mercer)

Album: On Green Dolphin Street

Best.nr./Label: 38C38-7262 / Denon



Walter Bishop: "Move" (Denzil Best)

Album: Hot House

Best.nr./Label: MR 5183 / Muse



The Charlie Parker Memorial Band: "Sweet Rosa" (Walter Bishop)

Album: Bird Lives!

Best.nr./Label: CD SJP 373 / Timeless (LC05326)



Walter Bishop: "Willow Weep For Me" (Ann Ronnell)

Album: Bish Bash

Best.nr./Label: 114 / Xanadu