26. Februar 2023 Mit Ssirus W. Pakzad

Christian McBride's Brother Mister: „Obsequious“ (Larry Young)

CD: Prime

Best.nr./Label: BRO4004 / Brother Mister



Christian McBride's New Jawn: „Prime“ (Marcus Strickland)

CD: Prime

Best.nr./Label: BRO4004 / Brother Mister



Bill Laurance & Michael League: „Round House“ (Michael League)

CD: Wish You Wish You Were

Best.nr./Label: 9961-2 / ACT



Michael Feinberg: „Blues Variant“ (Michael Feinberg)

CD: Blues Variant

Best.nr./Label: 1413 / Criss Cross Jazz



Michael Feinberg: „Improvisation (For Leslie)“ (Michael Feinberg)

CD: Blues Variant

Best.nr./Label: 1413 / Criss Cross Jazz



Michael Feinberg: „Year Of The Ox“ (Michael Feinberg)

CD: Blues Variant

Best.nr./Label: 1413 / Criss Cross Jazz



Per Zanussi & The Vestnorsk Jazzensemble: „Uragano“ (Per Zanussi)

CD: Li (And The Infinite Game)

Best.nr./Label: CF608 / Clean Feed



Per Zanussi & The Vestnorsk Jazzensemble: „Uragano (Eleven)“ (Per Zanussi)

CD: Li (And The Infinite Game)

Best.nr./Label: CF608 / Clean Feed



Per Zanussi & The Vestnorsk Jazzensemble: „Golden Spike“ (Per Zanussi)

CD: Li (And The Infinite Game)

Best.nr./Label: CF608 / Clean Feed



Zack Lober: „Luck (Alice)“ (Zack Lober)

CD: No Fill3r

Best.nr./Label: 2023 / ZenneZ Records



Zack Lober: „A Hymn“ (Zack Lober)

CD: No Fill3r

Best.nr./Label: 2023 / ZenneZ Records



Petros Klampanis: „Disoriented“ (Petros Klampanis)

CD: Tora Collectiv

Best.nr./Label: 9822 2 / yellowbird



Petros Klampanis: „South By Southeast“ (Petros Klampanis)

CD: Tora Collectiv

Best.nr./Label: 9822 2 / yellowbird



Martin Wind/Peter Weniger/Jonas Burgwinkel: „Inga's Waltz“ (Martin Wind)

CD: Gravity

Best.nr./Label: 35104092 / LAIKA



Martin Wind/Peter Weniger/Jonas Burgwinkel: „Another Beer, Please!“ (Martin Wind)

CD: Gravity

Best.nr./Label: 35104092 / LAIKA



Billy Mohler: „Equals“ (Billy Mohler)

CD: Anatomy

Best.nr./Label: CGM007 / Contagious Music



Billy Mohler: „Exit“ (Billy Mohler)

CD: Anatomy

Best.nr./Label: CGM007 / Contagious Music



Achim Seifert Project: „Altin Tasta Gül Kuruttum“ (Trad.)

CD: Dünyalar

Best.nr./Label: DMCHR71424 / Double Moon



Per Zanussi & The Vestnorsk Jazzensemble: „Ground Swell“ (Per Zanussi)

CD: Li (And The Infinite Game)

Best.nr./Label: CF608 / Clean Feed