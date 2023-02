05. Februar 2023 Mit Marcus W. Woelfle

Robert Barnes Sextette: "Bobbin’ At Barbee’s" (Robert Barnes)

Album: Bobbin’ At Barbee’s

Best.nr./Label: 113 / Fortune Records



Donald Byrd: "Black Byrd" (Donald Byrd)

Album: Look into the flower

Best.nr./Label: 5099952102929 / EMI



Kenny Clarke: "Bohemia After Dark" (Oscar Pettiford)

Album: Bohemia After Dark

Best.nr./Label: SV-0107 / Savoy (LC08723)



Donald Byrd: "Tortion Level" (Donald Byrd)

Album: First Flight

Best.nr./Label: DD-407/ Delmark



Donald Byrd: "Long Green" (Donald Byrd)

Album: The Transition Sessions

Best.nr./Label: 40528 / Blue Note



Donald Byrd: "Hank’s Tune" (Hank Mobley)

Album: Heritage

Best.nr./Label: 0068.182 / MPS (LC00979)



Donald Byrd-Gigi Gryce Jazz Lab: "I Remember Clifford" (Bennie Golson)

Album: Gigi Gryce-The Classic Albums 1955-1960

Best.nr./Label: EN4CD9176 / Enlightenment



Donald Byrd-Gigi Gryce Jazz Lab: "Elgy" (Donald Byrd)

Album: Gigi Gryce-Eight Classic Albums

Best.nr./Label: RGJCD280 / Real Gone Jazz



Donald Byrd: "Off To The Races" (Donald Byrd)

Album: Eleven Classic Albums

Best.nr./Label: RTRCDBOX21 / Reel To Reel



Donald Byrd: "Fuego" (Donald Byrd)

Album: Eleven Classic Albums

Best.nr./Label: RTRCDBOX21 / Reel To Reel



Donald Byrd: "Ghana" (Donald Byrd)

Album: Eleven Classic Albums

Best.nr./Label: RTRCDBOX21 / Reel To Reel



Donald Byrd: "Free Form" (Donald Byrd)

Album: Eleven Classic Albums

Best.nr./Label: RTRCDBOX21 / Reel To Reel



Donald Byrd: "Cristo Redentor" (Duke Pearson)

Album: Blue Note Plays Bossa Nova

Best.nr./Label: 50999-215999-2-7 / Blue Note



Donald Byrd: "Book’s Bossa" (Walter Booker)

Album: Blue Note Plays Bossa Nova

Best.nr./Label: 50999-215999-2-7 / Blue Note



Donald Byrd: "Estavanico" (Donald Byrd)

Album: Electric Byrd

Best.nr./Label: BST 84349 / Blue Note