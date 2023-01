01. Januar 2023 Mit Beate Sampson, Roland Spiegel und Ulrich Habersetzer

Tony Bennett & Diana Krall: „The best is yet to come“ (Cy Coleman), 3:39





Christian McBride: „I’m coming home“ (Linda Creed, Thom Bell), 7:01





Duke Ellington Orchestra / Count Basie Orchestra: „Take The A-Train“ (B. Strayhorn), 3:48.





Eva Cassidy: „Time After Time“ (Lauper / Hyman), 3:57





Aki Takase & Rudi Mahall: „Tea for two“ (Vincent Youmans), 3:36





Maceo Parker: „Funky good time“ (James Brown), 5:20





Jacob Collier: „How deep is your love“ (Maurice, Robin & Barry Gibb) 9:11





J.J. Johnson & Kai Winding: „This could be the start of something big“ (Steve Allen, arr. Kai Winding), 3:09





Jimmy Smith: „One o’clock Jump“ (W. Basie, J. Mundy). 7:02





Trombone Shorty: „Everybody in the world“ (Trombone Shorty), 3:54





Heiri Känzig: „Wen min schatz go fuertere goht“ (Heiri Känzig), 6:07





Frank Sinatra: „Let’s face the music and dance“ (I. Berlin), 3:00





Clifford Brown: „What’s new“ (Haggart / Burke), 3:29





Betty Carter: „Feed the fire“ (Geri Allen), 10:46





Golnar & Mahan: „Use the chance“ (Mahan Mirarab), 5:25





Terri Lyne Carrington & Social Science: „Bells (ring loudly)“ (Terri Lyne Carrington/Malcom Jamal-Warner), 6:26





Michel Petrucciani: „Take The A-Train“ (B. Strayhorn), 9:22





Heinz Sauer / Bob Degen: „Lush Life“ (B. Strayhorn), 5:59





Masako Ohta & Matthias Lindermayr: „Nozomi“ (Masako Ohta), 4:45





Gregory Porter: „Work Song“ (Nat Adderley, Oscar Brown), 9.55





Modern Jazz Quartet: „Concorde“ (J. Lewis), 3:40





Cannonball Adderley: „Soon“ (G. & I. Gershwin), 5:39





Rolf Kühn Quartett: Body and Soul (John W. "Johnny" Green, Edward Heyman), 7:39