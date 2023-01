08. Januar 2023 Mit Ssirus W. Pakzad

Bangkok Lingo: „We're Still Open“ (Lyder Øvreås Røed)

CD: Tomorrow's Finally Here

Best.nr./Label: NXN2012 / NXN Recordings



Bangkok Lingo: „Bang Tao Beach“ (Henrik Haland)

Geraud Portal 4tet feat. Jacky Terrasson: „Mirror“ (Jacky Terrasson)

CD: Zinneke

Best.nr./Label: OTN 649 / Outnote Records



Lisette Spinnler/Christoph Stiefel: „Sleep Save and Warm“ (Krzysztof Komeda)

CD: The Heartbeat of a Bird

Best.nr./Label: CYH 0006 / Vortex



Lisette Spinnler/Christoph Stiefel: „Lost“ (Christoph Stiefel/Lisette Spinnler)

Jacob Garchik: „Pastiche“ (Jacob Garchik)

CD: Assembly

Best.nr./Label: 07 / Yestereve



Jacob Garchik: „Fanfare“ (Jacob Garchik)

Jon Irabagon: „Rising Sun“ (Jon Irabagon)

CD: Rising Sun

Best.nr./Label: 021 / Irrabagast



Kansas Smitty's: „Sunday Davidson“ (Giacomo Smith/Alec Harper)

CD: We're not in Kansas anymore

Best.nr./Label: 103 / Ever



Kansas Smitty's: „Ghosts“ (Giacomo Smith/Alec Harper/David Archer)

Noah Preminger Trio: „FTGOP“ (Noah Preminger)

CD: Sky Continuous

Best.nr./Label: 1411 / Criss Cross



Noah Preminger Trio: „Iris“ (Noah Preminger)

Yaroslav Likhachev Quartet: „O.S. #4“ (Yaroslav Likhachev)

CD: Occasional Sketches

Best.nr./Label: CF588CD / Clean Feed



Yaroslav Likhachev Quartet: „O.S. #2“ (Yaroslav Likhachev)

Mary Halvorson: „Side Effect“ (Mary Halvorson)

CD: Amaryllis

Best.nr./Label: 075597912739 / Nonesuch



Angles: „A Muted Reality“ (Martin Küchen)

CD: A Muted Reality

Best.nr./Label: CF600CD / Clean Feed