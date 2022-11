13. November 2022 Mit Ssirus W. Pakzad

Alles so schön bunt hier



Dezron Douglas: „Rosé“ (Dezron Douglas)

CD: Atalaya

Best.nr./Label: IARC 0058 / International Anthem Recording



Eve Risser Red Desert Orchestra: „Desert Rouge“ (Eve Risser)

CD: Eurythmia

Best.nr./Label: CD609CD / Clean Feed



Martin Listabarth: „The Red Tree“ (Martin Listabarth)

CD: Dedicated

Best.nr./Label: 2021 / Martin Listabarth Records



Samo Salamon Sextet: „White“ (Samo Salamon)

CD: The Colours Suite

Best.nr./Label: CF414CD / Clean Feed



Volker Engelberth: „Red – Orange“ (Volker Engelberth)

CD: Prismatic Colours

Best.nr./Label: 4858 / UNIT RECORORDS



John Abercrombie: „Red and Orange“ (Jan Hammer)

CD: Timeless

Best.nr./Label: 1047 / ECM-Records



Steve Cardenas: „Language of Love“ (Steve Cardenas)

CD: Blue has a Range

Best.nr./Label: SSC1588 / Sunnyside



James Francies: „Reciprocal“ (James Francies)

CD: Flight

Best.nr./Label: 00602567741343 / Capitol



James Francies: „My Favorite Things“ (Oscar Hammerstein/Richard Rodgers)

CD: Purest Form

Best.nr./Label: 00602435876221 / Blue Note



Linda May Han Oh: „Lucid Lullaby“ (Linda May Han Oh)

CD: Walk Against Wind

Best.nr./Label: BREP0008 / Biophilia Records



Linda May Han Oh: „Satuit“ (Linda May Han Oh)

CD: Aventurine

Best.nr./Label: BREP 0014 / Biophilia Records



Matthieu Bordenave: „Terre de Sienne“ (Matthieu Bordenave)

CD: Terre de Sienne

Best.nr./Label: 9650-2 / Enja Records



Matthieu Bordenave: „Azur“ (Matthieu Bordenave)

CD: Terre de Sienne

Best.nr./Label: 9650-2 / Enja Records



Per "Texas" Johansson: „The Yellow Leaves' Love To Earth“ (Lars Gullin)

CD: Per "Texas"

Best.nr./Label: 8567342 / Kaza



Synesthetic Octet: „Zaunkönig“ (Vincent Pongracz)

CD: Rastlos

Best.nr./Label: 03/14 / Weisser Lotus Records