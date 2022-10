16. Oktober 2022 Mit Marcus A. Woelfle

Carolyn Breuer / Fee Claassen Quintet: "Empty" (Hermann Breuer)

Album: Simply Be

Best.nr./Label: CHR 70017 / Challenge



Hermann Breuer / Carolyn Breuer: "Blue Rock" (Hermann Breuer)

Album: Familiy Affair

Best.nr./Label: CD 8002-2 / Enja Records (LC 03126)



Hermann Breuer / Carolyn Breuer: "Brushes" (Hermann Breuer)

Album: Familiy Affair

Best.nr./Label: CD 8002-2 / Enja Records (LC 03126)



Hermann Breuer / Carolyn Breuer: "Fidelidade" (Hermann Breuer)

Album: Home

Best.nr./Label: NNM 2004 / Notnowmom! (LC 11335)



Hermann Breuer / Carolyn Breuer: "Baby, Won’t You Please Come Home" (C. Warfield / C. Williams)

Album: Home

Best.nr./Label: NNM 2004 / Notnowmom! (LC 11335)



Music Community: "Waiting For George" (Lee Harper)

Album: Music Community

Best.nr./Label: A 4502 / Amayana



Harald Rüschenbaum Jazz Orchestra: "J.T." (Hermann Breuer)

Album: Rondo

o. A. / Swingtime Records (LC 08966)



Hermann Breuer Brass Jazz: "Trixi" (Hermann Breuer)

BR-Mitschnitt vom 18.2.1983 aus dem Jazzclub Unterfahrt, München



Composers Improvisation Ensemble: "Bells" (Hermann Breuer)

BR-Mitschnitt vom 24.6.1983 aus dem Studio 2, München



Carolyn Breuer: "Wintered" (Carolyn Breuer)

Album: Four Seasons of Life

Best.nr./Label: NNM 2013 / Notnowmom! (LC 11335)



Hermann Breuer / Carolyn Breuer: "Frühlingserwachen" (Carolyn Breuer)

Unveröffentlichte Aufnahme vom September 2022



Hermann Breuer / Carolyn Breuer: "Time Will Tell" (Carolyn Breuer)

Unveröffentlichte Aufnahme vom September 2022



Mal Waldron: "Sieg Haile" (Mal Waldron)

Album: Moods

Best.nr./Label: ENJ-2110 2 / Enja Records (LC 03126)