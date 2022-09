25. September 2022 Mit Peter Veit

Oscar Peterson Trio: Quiet Nights of Quiet Stars (Antonio Carlos Jobim)

Album: We Get Requests

Verve



Oscar Peterson Trio: You Look Good To Me (Seymor Lefco)

Album: We Get Requests

Verve



Samara Joy: Can’t Get Out Of This Mood (Frank Loesser)

Album: Linger Awhile

Verve



Samara Joy: Guess Who I Saw Today (Elisse Boyd)

Album: Linger Awhile

Verve



Samara Joy: Sweet Pumpkin (Ronell Bright)

Album: Linger Awhile

Verve



Caris Hermes: Caris Bounce (Paul Heller)

Album: Caris Hermes

JazzJazz



Caris Hermes: As (Stevie Wonder)

Album: Caris Hermes

JazzJazz



Julian & Roman Wasserfuhr: Dakira (J. & R. Wasserfuhr)

Album: Mosaic

ACT



Julian & Roman Wasserfuhr: Forward (J. & R. Wasserfuhr)

Album: Mosaic

ACT



Julian & Roman Wasserfuhr: Reset (J. & R. Wasserfuhr)

Album: Mosaic

ACT



Julian Lage: Tributary (Julian Lage)

Album: View With A Room

Blue Note



Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride Brian Blade: Long Gone

(Joshua Redman)

Album: Long Gone

Nonesuch



Theo Croker Quartet: So What (Miles Davis)

Album: Jazz at Berlin Philharmonic XII “Sketches Of Miles”

ACT



Domi & JD Beck: WhatUp (Domi & JD Beck)

Album: Not Tight

Blue Note



Domi & JD Beck: Smile (Domi & JD Beck)

Album: Not Tight

Blue Note



Domi & JD Beck: U Don’t Have To Rob Me (Domi & JD Beck)

Album: Not Tight

Blue Note



Friedrich Liechtenstein: We Have All The Time In The World (John Barry)

Album: Good Gastein

Motor



Friedrich Liechtenstein: Good Gastein (Friedrich Liechtenstein)

Album: Good Gastein

Motor



Nenad Vasilic Trio: C’est La Vie (Nenad Vasilic)

Album: Live

Galileo



Nenad Vasilic Trio: jubavna (Marko Zivadinovic)

Album: Live

Galileo



Vincent Peirani: Heimdall (Vincent Peirani)

Album: Jokers

ACT



Iiro Rantala: Time For Rag (Iiro Rantala)

Album: Potsdam

ACT



Iiro Rantala: Peace (Iiro Rantala)

Album: Potsdam

ACT