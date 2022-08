21. August 2022 Mit Peter Veit

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong: Under A Blanket Of Blue

(Livinston/Neiburg-Symes)

Album: Ella & Louis

Groove Replica



Paolo Fresu, Richard Galliano, Jan Lundgren: Blue Silence (Jan Lundgren)

Album: Mare Nostrum II

ACT



Paolo Fresu, Richard Galliano, Jan Lundgren: Que Reste-t-il (Charles Trenet)

Album: Mare Nostrum

ACT



Simone Prattico: Tanger (Simone Prattico)

Album: Oriundo

Zamora



Simone Prattico: Promise Me You’ll Remember (Carmine Coppola)

Album: Oriundo

Zamora



Olivia Trummer: Thirsty In The Bathtub (Olivia Trummer)

Album: For You

Warner Music



Olivia Trummer: Walking On One Way Streets (Olivia Trummer)

Album: For You

Warner Music



Flora Purim: This Is Me (Diana Purim)

Album: If You Will

Strut



Flora Purim: Dandara (felipe Machado/Judith De Souza)

Album: If You Will

Strut



Kokoroko: Tojo (Sheila Maurice-Grey)

Album: Could We Be More

Decca



Kokoroko: Those Good Times (Sheila Maurice-Grey)

Album: Could We Be More

Decca



Jesper Munk: Baby (Donny Emmerson)

Album: Tapes Heart Sounds

Peermusic



Jesper Munk: Smoke Gets In Your Eyes (Jerome Kern)

Album: Tapes Heart Sounds

Peermusic



Christian Winninghoff: Perfekt Weekend (Christian Winninghoff)

Album: Cloud Sounds

GLM



Christian Winninghoff: Flow Circus (Christian Winninghoff)

Album: Cloud Sounds

GLM



Jakob Manz & Johanna Summer: Someday My Prince Will Come (Frank Churchill)

Album: The Gallery Concerts I

ACT



Camille Bertault & David Helbock: Aide-moi (Camille Bertault)

Album: Playground

ACT



Camille Bertault & David Helbock: Bizarre (Camille Bertault)

Album: Playground

ACT



Julian & Roman Wasserfuhr: Dakira (J. & R. Wasserfuhr)

Album: Mosaic

ACT



John Patitucci, Vinnie Colaiuta, Bill Cunliffe: Conception (George Shearing)

Album: Trio

Le Coq Records



John Patitucci, Vinnie Colaiuta, Bill Cunliffe: Good Morning Heartache

Album: Trio

Le Coq Records



Al di Meola/John McLaughlin/Paco de Lucia: Splendido Sundance (Al di Meola)

Album: Saturday Night in San Francisco

earMusic



Al di Meola/John McLaughlin/Paco de Lucia: Orfeu Negro (Luiz Bonfa)

Album: Saturday Night in San Francisco

earMusic