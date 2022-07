03. Juli 2022 Mit Ssirus W. Pakzad

Jugend Forsch





Lukas Langguth Trio: „La Pomme Rouge“ (Lukas Langguth)

CD: Save Me From Myself

Best.nr./Label: 5044 / UNIT RECORORDS



Lukas Langguth Trio: „Snow“ (Lukas Langguth)

CD: Save Me From Myself

Best.nr./Label: 5044 / UNIT RECORORDS



Adam O'Farrill: „Kurozawa at Berghain“ (Walter Stinson)

CD: Visions Of Your Other

Best.nr./Label: BREP0025 / Biophilia Records



Adam O'Farrill: „Hopeful Heart“ (Adam O'Farrill)

CD: Visions Of Your Other

Best.nr./Label: BREP0025 / Biophilia Records



Jannis Sicker Septett: „Ages“ (Jannis Sicker)

CD: Ages

Best.nr./Label: 068 / KLAENG-RECORDS



Jannis Sicker Septett: „Szenen I“ (Jannis Sicker)

CD: Ages

Best.nr./Label: 068 / KLAENG-RECORDS



Fergus McCreadie: „White Water“ (Fergus McCreadie)

CD: Forest Floor

Best.nr./Label: 1197 / Edition Records



Fergus McCreadie: „The Unfurrowed Field“ (Fergus McCreadie)

CD: Forest Floor

Best.nr./Label: 1197 / Edition Records



Joel Ross: „The Impetus“ (Joel Ross/Kalia Vandever)

CD: The Parable of the Poet

Best.nr./Label: 00602438918188 / Blue Note



Jacob Garchik: „Sixth“ (Jacob Garchik)

CD: Clear Line

Best.nr./Label: 06 / Yestereve Records



Sasha Berliner: „Are You Am I“ (Sasha Berliner)

SWR NEWJazz Meeting 2021



Joey Alexander: „Remembering“ (Joey Alexander)

CD: Origin

Best.nr./Label: 1197 / Mack Avenue



Joey Alexander: „Winter Blues“ (Joey Alexander)

CD: Origin

Best.nr./Label: 1197 / Mack Avenue



Jakob Manz & Johanna Summer: „Desperation And Hope“ (Jakob Manz)

CD: The Gallery Concerts I

Best.nr./Label: 9947-2 / ACT



Jazz At Berlin Philharmonic XIII: „Jelly Roll“ (Charles Mingus)

CD: Celebrating Mingus 100

Best.nr./Label: 9955-2 / ACT