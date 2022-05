08. Mai 2022 Mit Ulrich Habersetzer

Leonid Chizhik: „Hymne Für Die Ukraine Vers. 1“ (Leonid Chizhik), 2:20

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 28.04.22 im Bürgerhaus in Pullach



Leonid Chizhik & Tasiya: „The Pain“, (Leonid Chizhik, Nastja Volokitina), 4:29

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 28.04.22 im Bürgerhaus in Pullach



Leonid Chizhik & Tasiya: „Do Kraine“ (Leonid Chizhik/Nastja Volokitina + Svetlana Volokitina), 4:03

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 28.04.22 im Bürgerhaus in Pullach



Leonid Chizhik: „Hymne Für Die Ukraine Vers. 2“ (Leonid Chizhik), 3:47

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 28.04.22 im Bürgerhaus in Pullach



SF Jazz Collective: „Peace“ (Horace Silver, arr. Mark Turner), 11:00

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 10.03.2010 im Münchner Jazzclub Unterfahrt



Andrey Chmut & Band: „Messiah comes again“ (Andrey Chmut), 5:32

Eigenproduktion für LRT Klasika vom 30. April 2022 in Vilnius, Litauen



Pat Metheny: „Peace memory“ (Pat Metheny), 6:11

CD „One quiet night“,Nonesuch I1622787 (LC 00286)



Johannes Enders Quartett: „Trust the peace“ (Johannes Enders), 7:52

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 25.03.22 von der Internationalen Jazzwoche Burghausen



Johannes Enders Quartett: „With a little help of the sun“ (Johannes Enders), 8:45

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 25.03.22 von der Internationalen Jazzwoche Burghausen



Sammy Lukas: „Purple Heart“ (Sammy Lukas), 4:51

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 28.04.22 im Bürgerhaus in Pullach



Tasiya & Sammy Lukas: „Dream“ (Trad. aus der Ukraine, arr. Nastja Volokitina), 5:04

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 28.04.22 im Bürgerhaus in Pullach



Tasiya & Sammy Lukas: „Amaranth“ (Carsten Daerr, Text: Nastja Volokitina + Svetlana Volokitina), 4:16

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 28.04.22 im Bürgerhaus in Pullach



McCoy Tyner Quartet: „Search for peace“ (McCoy Tyner), 10:11

CD „Quartet“, Halfnote Records 38445332 (LC 14712)



Mingus Big Band: „Oh lord, don’t let them drop that atomic bomb on me“ (Charles Mingus), 9:45

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 21.03.99 von der Internationalen Jazzwoche Burghausen



Johannes Enders Quartett: „No war“ (Johannes Enders), 11:53

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 25.03.22 von der Internationalen Jazzwoche Burghausen