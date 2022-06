12. Juni 2022 Mit Marcus A. Woelfle

MJT + 3: "Big Hands" (Frank Strozier)

Album: Walter perkins’ MJT + 3

Best.nr./Label: LP-1013 / Vee Jay



Frank Strozier / Booker Little: "A Starling’s Theme" (Frank Strozier)

Album: Waltz Of The Demons

Best.nr./Label: ATS 5 / Atlantis



Frank Strozier / Booker Little: "Runnin’" (Frank Strozier)

Album: Waltz Of The Demons

Best.nr./Label: ATS 5 / Atlantis



MJT + 3: "To Sheila" (Frank Strozier)

Album: MJT + 3

Best.nr./Label: YD-1014 / Vee Jay



Frank Strozier: "Peacemaker" (Frank Strozier)

Album: Long Night

Best.nr./Label: MCD-47095-2 / Milestone



Frank Strozier: "Crystal Ball" (Frank Strozier)

Album: Long Night

Best.nr./Label: MCD-47095-2 / Milestone



Frank Strozier: "Extension 27" (Frank Strozier)

Album: Long Night

Best.nr./Label: MCD-47095-2 / Milestone



Frank Strozier: "Will I Forget?" (Frank Strozier)

Album: Long Night

Best.nr./Label: MCD-47095-2 / Milestone



Sam Jones: "Down Home" (Sam Jones)

Album: Down Home

Best.nr./Label: OJCCD 1864-2 / Riverside (LC00325)



Booker Ervin: "Black And Blue" (Thomas Waller)

Album: The Classic Albums 1960 -1964

Best.nr./Label: EN 4CD9174 / Enlightenment



Roy Haynes: "Modette" (Frank Strozier)

Album: Cymbalism

Best.nr./Label: OJCCD-1079-2 / New Jazz



Roy Haynes: "La Palomeinding" (Frank Strozier)

Album: Cymbalism

Best.nr./Label: OJCCD-1079-2 / New Jazz



Chet Baker: "This Is The Thing" (Hal Galper)

Album: Baby Breeze

Best.nr./Label: 538 328-2/ Verve (LC00383)



Shelly Manne: "Summertime" (George Gershwin / DuBose Heyward)

Album: Manne – That’s Gershwin

Best.nr./Label: DS-909 / Discovery



Shelly Manne: "Frank’s Tune" (Frank Strozier)

Album: Boss Sounds!

Best.nr./Label: SD 1469 / Atlantic



Shelly Manne: "Comeback" (Frank Strozier)

Album: Perk Up

Best.nr./Label: CCD-4021 / Concord



Oliver Nelson’s Big Band: "I Remember Bird" (Leonard Feather)

Album: Live From Los Angeles

Best.nr./Label: 0602498842256 / Impulse! (LC00236)



Don Ellis: "K. C. Blues" (Charlie Parker)

Album: Autumn

Best.nr./Label: 63503 / CBS