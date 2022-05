15. Mai 2022 Mit Marcus A. Woelfle

Sidney Bechet: "Blues In Thirds" (Earl Hines)

Album: Sidney Bechet Portrait

Best.nr./Label: 205447 / Past Perfect



Sidney Bechet: "China Boy" (Phil Boutelje / Dick Winfree)

Album: Sidney Bechet Portrait

Best.nr./Label: 205447 / Past Perfect



Louis Armstrong: "Coal Cart Blues" (Armstrong / Hardin)

Album: Harlem Stomp

Best.nr./Label: o. A. / History



Sidney Bechet: "The Sheik Of Araby" (Smith / Wheeler / Snyder)

Album: Sidney Bechet Portrait

Best.nr./Label: 205447 / Past Perfect



Sidney Bechet: "Lord Let Me In The Lifeboat" (trad.)

Album: Sidney Bechet Portrait

Best.nr./Label: 205447 / Past Perfect



Sidney Bechet: "Strange Fruit" (Allen)

Album: Sidney Bechet Portrait

Best.nr./Label: 205447 / Past Perfect



Sidney Bechet: "Swing Parade" (Sidney Bechet)

Album: Sidney Bechet Portrait

Best.nr./Label: 205447 / Past Perfect



Sidney Bechet: "Oh, Didn’t He Ramble" (Handy)

Album: Chant In The Night

Best.nr./Label: 20.3010-HI / History



Sidney Bechet: "One O’Clock Jump" (Basie)

Album: Sidney Bechet Portrait

Best.nr./Label: 205447 / Past Perfect



Sidney Bechet: "Summertime" (Gershwin)

Album: Sidney Bechet Portrait

Best.nr./Label: 205447 / Past Perfect



Sidney Bechet: "Petite Fleur" (Sidney Bechet)

Album: Sidney Bechet Portrait

Best.nr./Label: 205447 / Past Perfect



Sidney Bechet: "Wild Cat Blues" (T. Waller / C. Williams)

Album: Sidney Bechet Volume 1. 1923

Best.nr./Label: MJCCD 6 / Média 7



Sidney Bechet: "Kansas City Man Blues" (C. Williams / C. Johnson)

Album: Sidney Bechet Volume 1. 1923

Best.nr./Label: MJCCD 6 / Média 7



Sidney Bechet: "Jazzin’ Babies Blues" (R. M. Jones)

Album: Sidney Bechet Volume 1. 1923

Best.nr./Label: MJCCD 6 / Média 7



Sidney Bechet: "Weary Blues" (Johnson)

Album: From Spirituals To Swing

Best.nr./Label: 3VCD 169/71-2 / Vanguard



Sidney Bechet: "September Song" (Kurt Weill)

Album: Sidney Bechet Portrait

Best.nr./Label: 205447 / Past Perfect



Sidney Bechet: "The Mooche" (Duke Ellington)

Album: Sidney Bechet Portrait

Best.nr./Label: 205447 / Past Perfect



Clarence Williams: "Texas Moaner Blues" (Williams / Barnes)

Album: Baby, Won’t You Please Come Home

Best.nr./Label: RTR 4303 / Retrospective (LC 05871)



Clarence Williams: "Mandy, Make Up Your Mind (Meyer / Johnston)

Album: Baby, Won’t You Please Come Home

Best.nr./Label: RTR 4303 / Retrospective (LC 05871)



Louis Armstrong: "Cake Walking Babies" (Williams / Smith / Troy)

Album: Louis Armstrong Volume 4: 1924 - 1925

Best.nr./Label: MJCCD 26 / Média 7



Clarence Williams: "Cake Walking Babies" (Williams / Smith / Troy)

Album: Baby, Won’t You Please Come Home

Best.nr./Label: RTR 4303 / Retrospective (LC 05871)



Sidney Bechet: "Egyptian Fantasy" (Sidney Bechet)

Album: Sidney Bechet Portrait

Best.nr./Label: 205447 / Past Perfect



Noble Sissle: "Roll On, Mississippi, Roll On" (West / McCaffrey / Ringle)

Album: Sidney Bechet Portrait

Best.nr./Label: 205447 / Past Perfect



Sidney Bechet: "Maple Leaf Rag" (Joplin)

Album: Sidney Bechet Portrait

Best.nr./Label: 205447 / Past Perfect



Sidney Bechet: "I’ve Found A New Baby" (Palmer / Williams)

Album: Sidney Bechet Portrait

Best.nr./Label: 205447 / Past Perfect



Sidney Bechet: "Shag" (Sidney Bechet)

Album: Sidney Bechet Portrait

Best.nr./Label: 205447 / Past Perfect