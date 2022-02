20. Februar 2022 Mit Marcus A. Woelfle

Lee Morgan: "Nostalgia" (Fats Navarro)

Album: Introducing Lee Morgan

Best.nr./Label: SV-0116 / Savoy (LC08723)



Lee Morgan: "I Remember Clifford" (Benny Golson)

Album: Lee Morgan Plays Benny Golson

Best.nr./Label: MJCD 1221 / Musica Jazz



Dizzy Gillespie: "A Night In Tunisia" (Dizzy Gillespie / Frank Paparelli)

Album: Dizzy Gillespie at Newport

Best.nr./Label: 513754-2 / Verve (LC08383)



Lee Morgan: "City Lights" (Benny Golson)

Album: 3 Essential Albums

Best.nr./Label: 0600753829172 / Blue Note (LC00133)



John Coltrane: "Moment's Notice" (John Coltrane)

Album: Blue Train

Best.nr./Label: CDP 7 46095 2 / Blue Note (LC00133)



Art Blakey: "Moanin'" (Bobby Timmons)

Album: Moanin'

Best.nr./Label: CDP 7 46516 2 / Blue Note (LC00133)



Lee Morgan: "Easy Living" (Robin / Rainger)

Album: Just In Time

Best.nr./Label: Snap071CD / Charly (LC08477)



Lee Morgan: "The Sidewinder" (Lee Morgan)

Album: 3 Essential Albums

Best.nr./Label: 0600753829172 / Blue Note (LC00133)



Grachan Moncur III: "Air Raid" (Grachan Moncur III)

Album: Evolution

Best.nr./Label: 50999 2 15365 2 6 / Blue Note (LC00133)



Lee Morgan: "Ceora" (Lee Morgan)

Album: Cornbread

Best.nr./Label: 84222 / Blue Note (LC00133)



Lee Morgan: "Sweet Honey Bee" (Duke Pearson)

Album: 3 Essential Albums

Best.nr./Label: 0600753829172 / Blue Note (LC00133)



Lee Morgan: "In What Direction Are You Headed?" (Harold Mabern)

Album: Lee Morgan

Best.nr./Label: BST 84 901 XD / Blue Note (LC00133)