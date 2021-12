05. Dezember 2021 Mit Ulrich Habersetzer und Roland Spiegel

radioJazznacht extra

Pat Martino Trio: „Round Midnight“ (Thelonious Monk, Cootie Williams), 10:30

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 14.10.2011 aus dem Birdland in Neuburg an der Donau



Pat Martino Trio: „Lean Years“ (Pat Martino), 10:12

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 14.10.2011 aus dem Birdland in Neuburg an der Donau



Florian Hoefner Trio: „Short life“ (Sam Arridon, arr. Florian Hoefner), 8:15

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 08.10.2021 aus Höchstadt an der Aisch aus der Fortuna Kulturfabrik



Florian Hoefner Trio: „Zone“ (Florian Hoefner), 9:37

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 08.10.2021 aus Höchstadt an der Aisch aus der Fortuna Kulturfabrik



The Breath: „Ditty/Hideout“ (R. Connolly / S. McCallum), 8:03

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 28.10.2021 vom NUEJazz-Festival aus der Kulturwerkstatt auf AEG, Nürnberg



The Breath: „All that you have been“ (R. Connolly / S. McCallum), 4:47

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 28.10.2021 vom NUEJazz-Festival aus der Kulturwerkstatt auf AEG, Nürnberg



The Breath: „Let it calm you down“ (R. Connolly / S. McCallum), 8:31

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 28.10.2021 vom NUEJazz-Festival aus der Kulturwerkstatt auf AEG, Nürnberg



Noah Preminger Quartet: „You’ll never win“ (Noah Preminger), 10:18

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 22.10.2021 aus dem Birdland in Neuburg an der Donau



Noah Preminger Quartet: „Hyyge“ (Noah Preminger), 13:14

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 22.10.2021 aus dem Birdland in Neuburg an der Donau



Trio Deadeye: Deadeye/Dolasilla returns the treasure/Familiar (Kit Downes/Reinier Baas, Kit Downes), 19:56

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 12.10.2021 aus der Seidlvilla in München



Nicole Johänntgen „Henry“: „Too loose/Fahrtwind“ (Nicole Johänntgen), 15:09

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 14.05.2021 aus der Unterfahrt in München



John Scofield & Dave Holland: „Meant to be“ (John Scofield), 10:17

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 13.11.2021 aus dem Stadttheater in Neuburg an der Donau



John Scofield & Dave Holland: „Homecoming“ (Dave Holland), 13:27

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 13.11.2021 aus dem Stadttheater in Neuburg an der Donau



Humair-Blaser-Kaenzi invite Spanyi: „Jim Dine“ (Daniel Humair), 10:53

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 15.10.2021 beim EBE Jazz 2021 im Alter Speicher in Ebersberg



Humair-Blaser-Kaenzi invite Spanyi: „Cantique Suisse (Alberich Zwyssig), 9:40

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 15.10.2021 beim EBE Jazz 2021 im Alter Speicher in Ebersberg



Grapha: „Bottle wine allein“ (Raphael Huber), 5:55

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 26.07.2021 beim Jazzfest Passau im Rathaus-Innenhof



Grapha: „Bluesette“ (Toots Thielemans), 7:36

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 26.07.2021 beim Jazzfest Passau im Rathaus-Innenhof



Rolf Kühn – Yellow & Blue: Angel eyes (Matt L. Dennis, Earl K. Brent), 7:40

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 10.09.2021 aus dem Birdland in Neuburg an der Donau



Ben Wendel High Heart Project: „Fearsome/Darling“ (Ben Wendel), 23:26

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 27.10.2021 beim NUEJazz-Festival in der Kulturwerkstatt auf AEG in Nürnberg



Anke Helfrich Trio feat. Franco Ambrosetti und Johannes Enders: „Stablemates“ (Benny Golson), 9:28

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 16.10.2021 vom EBE Jazz 2021 im Alter Speicher in Ebersberg



Fabian Rucker 5, „Mo“ (Fabian Rucker), 13:48

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 18.07.2021 vom 40. Jazzweekend Regensburg im Thon-Dittmer-Hof



Fred Hersch Trio: „Wichita Lineman“ (Jimmy Webb), 5:51

Eigenproduktion des Bayerischen Rundfunks vom 01.07.2021 aus der Unterfahrt in München