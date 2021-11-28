28. November 2021 Mit Marcus A. Woelfle
28. November
Sonntag, 28. November 2021, 00:03 Uhr
Paul Motian - zum 10. Todestag. Erinnerungen seines Produzenten Stefan Winter
Paul Motian: "Flight Of The Blue Jay" (Paul Motian)
Album: Flight Of The Blue Jay
Best.nr./Label: 910 009-2 / Winter & Winter (LC02829)
Bill Evans Trio: "Five" (Bill Evans)
Album: 75th Birthday Celebration
Best.nr./Label: FANCD 6093-2 / Fantasy (LC00720)
Paul Motian: "Five" (Bill Evans)
Album: Bill Evans
Best.nr./Label: 919 043-2 / JMT - Winter & Winter (LC85009)
Bill Evans Trio: "Autumn Leaves" (Kosma / Prevert)
Album: 75th Birthday Celebration
Best.nr./Label: FANCD 6093-2 / Fantasy (LC00720)
Keith Jarrett: “New Rag” (K. Jarrett)
Album: Somewhere Before
Best.nr./Label: Atl SD8808 / Atlantic
Paul Bley / Paul Motian: "Turns” (Paul Bley)
Album: Notes
Best.nr./Label: 121190RM-2/ Soul Note
Paul Motian: “Off Minor” (Thelonious Monk)
Album: Monk In Motian
Best.nr./Label: 919 020-2 / JMT - Winter & Winter (LC85009)
Paul Motian: "Somewhere Over The Rainbow" (Harold Arlen / Yip Harburg)
Album: On Broadway Vol.1
Best.nr./Label: 919 029-2 / JMT - Winter & Winter (LC85009)
Paul Motian: "From Time To Time" (Paul Motian)
Album: In Tokio
Best.nr./Label: 919 052-2 / JMT - Winter & Winter (LC85009)
Kurt Edelhagen: “Save Your Love For Me” (Oscar Pettiford)
Album: The Unreleased WDR Jazz Recordings
Best.nr./Label: 077091 / Jazzline
Paul Motian: "Remember Those Days" (Paul Motian)
Album: After Hours
Best.nr./Label: 2020 2 / Enja (LC03126)
Paul Motian: "Once Around The Park" (Paul Motian)
Album: Sound Of Love
Best.nr./Label: 910 008-2 / Winter & Winter (LC02829)
Paul Motian: "Holiday For Strings" (Sam Gallop / David D. Rose)
Album: Holiday For Strings
Best.nr./Label: 910 069-2 / Winter & Winter (LC02829)
Paul Motian: "Tea For Two" (Vincent Youmans / Irving Caesar)
Album: On Broadway Vol. 4 or The Paradoxon of Continuity
Best.nr./Label: 910 125-2 / Winter & Winter (LC02829)
Paul Motian: "Time And Time Again" (Paul Motian)
Album: Time And Time Again
Best.nr./Label: 1992 / ECM (LC02516)
Paul Motian: "It’s Been A Long Long Time" (Jule Styne / Sammy Cahn)
Album: The Windmills Of Your Mind
Best.nr./Label: 910 182-2 / Winter & Winter (LC02829)
Tethered Moon: "Tethered Moon" (Masabumi Kikuchi)
Album: First Meeting
Best.nr./Label: 910 016-2 / Winter & Winter (LC02829)