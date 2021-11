14. November 2021 Mit Ssirus W. Pakzad

Slowfox: „No“ (Sebastian Gramss)

CD: Freedom

Best.nr./Label:2020-2 / rent a dog productions/rad



Slowfox: „I“ (Sebastian Gramss)

CD: Freedom

Best.nr./Label:2020-2 / rent a dog productions/rad



Slowfox: „Will“ (Sebastian Gramss)

CD: Freedom

Best.nr./Label:2020-2 / rent a dog productions/rad



Ohad Talmor Trio: „Shymal Bose Chakradar“ (Ohad Talmor)

CD: Mise En Place

Best.nr./Label: 366 / Intaktrec



Ohad Talmor Trio: „Wise One“ (Ohad Talmor)

CD: Mise En Place

Best.nr./Label: 366 / Intaktrec



Peter Rom: „Bloom“ (Peter Rom/Manu Mayr )

CD: Wanting Machine

Best.nr./Label: 01/21 / HOANZL



Peter Rom: „A Shifty Bunch“ (Peter Rom/Julian Sartorius)

CD: Wanting Machine

Best.nr./Label: 01/21 / HOANZL



Peter Rom: „Million Billion“ (Peter Rom/Martin Eberle)

CD: Wanting Machine

Best.nr./Label: 01/21 / HOANZL



Ballrogg: „Nostalgic Idol“ (David Stackenäs)

CD: Rolling Ball

Best.nr./Label: CF558CD / Clean Feed



Ballrogg: „Terms Or Coinditions“ (David Stackenäs)

CD: Rolling Ball

Best.nr./Label: CF558CD / Clean Feed



Ballrogg: „Merkén“ (Klaus Ellerhusen Holm)

CD: Rolling Ball

Best.nr./Label: CF558CD / Clean Feed



Landeck/Grau/Bonica: „Fetter Engel“ (Sven Grau)

CD: Guerilla Jazz

Best.nr./Label: JHM 283 / JAZZ HAUS MUSIK



Landeck/Grau/Bonica: „Trafalgar Night Talk“ (Detlef Landeck/Joe Bonica)

CD: Guerilla Jazz

Best.nr./Label: JHM 283 / JAZZ HAUS MUSIK



Jonas Cambien: „Bushire“ (Jonas Cambien)

CD: Nature Hath Painted The Body

Best.nr./Label: CF567CD / Clean Feed



Jonas Cambien: „Mantis“ (Jonas Cambien)

CD: Nature Hath Painted The Body

Best.nr./Label: CF567CD / Clean Feed



Jonas Cambien: „1 000 000 Happy Locusts“ (Jonas Cambien)

CD: Nature Hath Painted The Body

Best.nr./Label: CF567CD / Clean Feed



Aakash Mittal: „Nocturne III“ (Aakash Mittal)

CD: Nocturne

Best.nr./Label: 8 43563 13585 3 / aakashmittal.com



Ayumi Tanaka Trio: „Subaqueous Silence“ (Ayumi Tanaka)

CD: Subaqueous Silence

Best.nr./Label: 2675 / ECM-Records



Biondini/Maurizi/Mariottini „Dialogues“ (Stefano Maurizi)

CD: Subaqueous Silence

Best.nr./Label: 9684 / Enja Records



Biondini/Maurizi/Mariottini „Kabir“ (Mirco Mariottini)

CD: Subaqueous Silence

Best.nr./Label: 9684 / Enja Records