17. Oktober 2021 Mit Marcus A. Woelfle

Albert Mangelsdorff: Ball For Dusko (Joki Freund)

Album: Opa Hirchleitner Story

Bear Family Records BCD 16331 AR / LC05197



Dusko Goykovich : Remember Dizzy (Dusko Goykovich)

Album: A Handful O’Soul

Enja ENJ-0482 2 / LC 03126



Dusko Goykovich: Ballad For Miles (Dusko Goykovich)

Album: Soul Connection

Enja ENJ-8044 2 / LC 03126



Dusko Goykovich: “But Not For Me” (George & Ira Gershwin)

Album: „Portrait“

Enja ENJ-94272 / LC 03126



Woody Herman: „Woody’s Whistle” (Dusko Goykovich)

Album; Woody’s Winners

Columbia COL 468454 2/ LC 00162



Kenny Clarke-Francy Boland Big Band: “Rue Chaptal” (Kenny Clarke)

Album: Live At Ronnie Scott’s

MPS 2229728/ MPS



Alvin Queen & Dusko Goykovich: In The Sign Of Libra (Dusko Goykovich)

Album: A Day In Holland

Nilva Records NQ 3407 / Nilva



Dusko Goykovich: Saga se karame (Dusko Goykovich)

Album: Swinging Macedonia

Enja 4048 / / LC 03126



Kurt Edelhagen: “Save Your Love For Me” (Oscar Pettiford)

Album: “The Unreleased WDR Jazz Recordings“

Jazzline 077091 / Jazzline



Dusko Goykovich: Remember Those Days (Dusko Goykovich)

Album: After Hours

Enja 2020 2 / LC 03126



Dusko Goykovich : Doboy (Dusko Goykovich)

Album: Celebration

DIW – 8016 / DIW



Dusko Goykovich: “Balkan Dance” (Dusko Goykovich)

Album: „Sketches of Yugoslavia”

Enja ENJA9673/ LC 03126



Dusko Goykovich: “Samba Tzigane” (Dusko Goykovich)

Album: 5ive Horns & Rhythm

Enja ENJ-9543 2/ LC 03126



Dusko Goykovich: Every Day And Every Night I Dream Of You (Dusko Goykovich)

Album: “Samba Tzigane”

Enja ENJ-9489 2/ Enja