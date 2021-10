03. Oktober 2021 Mit Marcus A. Woelfle

Milestones: Meilensteine des frühen Miles Davis



Miles Davis: “Milestones” (John Lewis) 2:43

Album: “First Miles”

Savoy SV-0159 / LC 08723



Miles Davis: „Milestones” (Miles Davis), 5‘53

Album: Birth Of A Legend

Ronet 1254CD / LC11067



Miles Davis: „Blue In Green” (Miles Davis), 5:28

Album; Kind of Blue

Columbia 460603 2/ LC 00152



Charlie Parker: “Now’s The Time” (Charlie Parker) 3’17

Album: The Definitive Charlie Parker

Verve 549084-2 / LC 00383



Miles Davis: “Straight, No Chaser” (Thelonious Monk) 10’37

Album: “Milestones“

Columbia CL1193 / LC 00152



Charlie Parker: “A Night In Tunisia” (Dizzy Gillespie / Frank Paparelli) 2’40

Album: “Records 1944-1948“

Phonodor SPZ 085-3112 CD / Phonodor



Charlie Parker: “Donna Lee” (Miles Davis) 3’08

Album: “Records 1944-1948“

Phonodor SPZ 085-3112 CD / Phonodor



Xlaude Thornhill: “Donna Lee” (Miles Davis) 3’04

Album: “Tapestries“

Charly 82 / Phonodor



Miles Davis: “Moon Dreams” (C. MacGregor / J. Mercer) 3‘40

Album: “The Complete Birth The Cool“

Capitol 7243 4 94550 2 3 / Capitol



Miles Davis: “Rouge” (John Lewis) 3‘15

Album: “The Complete Birth The Cool“

Capitol 7243 4 94550 2 3 / Capitol



Miles Davis: “Rocker” (Gerry Mulligan) 3‘08

Album: “The Complete Birth The Cool“

Capitol 7243 4 94550 2 3 / Capitol



Miles Davis: „Dig” (Miles Davis), 7’30

Album: “Dig”

Prestige OJC20 005-2 / LC 00313



Miles Davis: „Dear Old Stockholm” (trad. / arr. Stan Getz & Miles Davis), 4‘10

Album: “Take Off - The Complete Blue Note Albums”

Blue Note B002052802 / Blue Note



Miles Davis: „Miles Ahead” (Miles Davis), 4‘28

Album: “Blue Haze”

Prestige OJC20 093-2 / LC 00313



Miles Davis: „Miles Ahead” (Miles Davis), 3’29

Album: “Miles Ahead”

CBS 460606 2/ LC 00152



Miles Davis: „Solar” (Miles Davis), 4’45

Album: “Wallkin’”

Prestige OJCCD 214-2/ LC 07638



Miles Davis: “The Theme” (Miles Davis) 5’48

Album: “The New Miles Davis Quintet”

Prestige OJCCD-006-2/LC 00313



Miles Davis: „’Round Midnight” (Thelonious Monk), 5‘55

Album: Birth Of A Legend

Ronet 1254CD / LC11067