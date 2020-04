Assads neues syrisches Reich: Ein Feature über Gläubige, Märtyrer und Nazis

*

Gegendarstellung

In dem ARD Radio-Feature “Assads neues syrisches Reich", das vom WDR produziert und am 1.3.2020 bei WDR gesendet wurde, heißt es in Bezug auf meine Person am Ende (S.41 des Sendemanuskriptes): "Die Passagen über die SSNP und deren Selbstmordattentate möchte sie aus dem Gespräch gestrichen haben. Diese Behauptung ist falsch, ich habe derartiges nie verlangt." (Karin Leukefeld)

Der WDR ist gemäß § 56 Rundfunkstaatsvertrag zur Veröffentlichung der Gegendarstellung ohne Rücksicht auf ihre Richtigkeit verpflichtet.