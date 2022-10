Wir trauern um ehemalige Kollegin Die Buchautorin und Journalistin Eleni Torossi ist am Sonntag in Athen gestorben

"Der Duft des Harzes ist intensiv und betörend, wenn man ihn schon in der Kindheit vernommen hat, kommt man nie wieder davon los. Der Duft des Pinienharzes wird zur Heimat, nach der man sich sein ganzes Leben lang sehnt", das sagt Eleni Torossi in einer ihrer vielen kulinarischen Geschichten, die sie für das "Notizbuch" in Bayern 2 geschrieben hat.

Niemand konnte Melancholie, Romantik und Politik, Integration so poetisch in Koch-Rezepte packen wie Eleni Torossi. Wohlgemerkt Rezepte, die einem das Wasser in den Mund zusammenlaufen lassen. So entstanden unzählige Geschichten, die so bezaubernd waren wie Märchen und trotzdem immer auch etwas wollten, immer auch politisch waren.

Am vergangenen Sonntag ist die Buchautorin und Journalistin Eleni Torossi im Alter von 75 Jahren in Athen gestorben. Eleni Torossi studierte Politikwissenschaften. 1968 kam sie nach München. Es war die Zeit nach dem Militärputsch in Griechenland. Schon drei Jahre später begann sie beim Bayerischen Rundfunk im griechischen Programm. Der BR hatte drei Sendungen für die sogenannten Gastarbeiter. Das griechische Programm war in der Zeit der Militärchunta aber viel mehr als die muttersprachliche Sendung für die Griechen in Deutschland: Es war die unabhängige Stimme gegen Unterdrückung und Gewalt in Griechenland.

Eleni Torossi schrieb auch Geschichten fürs deutschsprachige Programm, zum Beispiel fürs Betthupferl im Kinderfunk. So entstand auch die Idee für ihre phantasievollen interkulturellen Kinderbücher. Als die Programme in Muttersprache quasi über Nacht abgeschafft wurden und die Mitarbeitenden zum Notizbuch kamen, war sie beim Aufbau des Interkulturellen Magazins dabei. Für eines ihrer Feature im Notizbuch bekam sie den anerkannten Medienpreis Civis für kulturelle Vielfalt und Toleranz. Das Feature "Verlassen und auf sich selbst gestellt – die Kinder der Gastarbeiter" handelt von zwei Menschen, die als Kinder von ihren Eltern in der Heimat bei Tanten oder Großeltern zurückgelassen wurden, während die Eltern für eigentlich kurze Zeit zum Geld verdienen nach Deutschland gingen. Eine echte interkulturelle Geschichte, die nah an den Menschen und gleichzeitig politisch war.