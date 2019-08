Über den Tellerrand Schamanisches Ritual: Die Kakao-Zeremonie

Ein Schamane, das ist "so ein Spiritueller, der Geister beschwört" – das denken zumindest viele. Aber was macht ein Schamane eigentlich?

Schamanen sind Männer oder Frauen, die, so sagen sie, in einen anderen Bewusstseinszustand eintreten können und so Kontakt zur Geisterwelt herstellen und mit ihr kommunizieren können. Sie sind also Mittler zwischen unserer sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt der Energie und Geister.

Herbert Grümmer-Seraphim ist so ein Schamane. Er lebt in Rückersdorf bei Nürnberg. Gemeinsam mit seiner Frau Ariane hat er uns auf eine Kakao-Zeremonie eingeladen. Die Wirkung? Angeblich herzöffnend, aromatisierend und aphrodisierend.

"Das wird bei 45 Grad, 2 Stunden lang gekocht. Und in dem Kochen, in dem Rühren, geht der Schamane auch schon in einen tranceähnlichen Zustand. Und er kommuniziert mit dem Kakao. Mit der Seele, mit dem Wesen und mit den Seelen oder Menschen, die die Zeremonie dann machen." Herbert Grümmer-Seraphim

Zur Vorbereitung

Langfristig

Werdet zum Schamanen … … leichter gesagt als getan! Um Schamane zu werden, müsst ihr euch dazu berufen fühlen. Setzt euch am besten zunächst mit dem Thema intensiv auseinander und lasst euch von einem Schamanen beraten. Ernährt euch so bewusst wie möglich. Die Schamanen sind davon überzeugt, dass sich eure Hektik auch auf das Essen überträgt und sich die positive Wirkung der Inhaltsstoffe in eurem Körper dann nicht frei entfalten kann.

Kurzfristig

3-4 Stunden vor der Zeremonie soll nichts mehr gegessen werden, damit euer Körper von innen gereinigt wird. Trinkt davor viel frisches Wasser.

Zutaten

50 g Kakaobohnen pro Person

125 ml Wasser pro Person

Arianes und Herberts Geheimtipp: Fruchtfleisch von etwa 5 Tamarinden (es sorgt für die nötige Süße)

Zubereitung:

Die Kakaobohnen in kleine Stückchen zerhacken. Wasser und die zerhackten Kakaobohnen in einen Topf geben. Beides auf 45 Grad erhitzen (Wichtig: die Temperatur muss stetig kontrolliert werden: Wenn die Bohnen zu heiß werden, sollen sie ihre spirituelle Wirkung verlieren!) Das Fruchtfleisch der Tamarinden dazugeben und verrühren. Das Ganze zwei Stunden unter stetigem Rühren köcheln lassen. Die Temperatur muss durchgehend auf 45 Grad gehalten werden. Wenn euch danach ist, singt und lasst dem Schamanen in euch freien Lauf. Nach zwei Stunden ist die Schokolade fertig. Die dickflüssige Schokolade wird nun auf Schälchen verteilt. Anschließend wird sie in einer Gruppenzeremonie gelöffelt.

Herbert Grümmer-Seraphim betont aber, dass die ganze Zeremonie dabei viel wichtiger sei als das Rezept an sich. Es gehe darum, Körper und Geist in Einklang zu bringen und die physische Wirkung des Kakaos auf den Geist zu übertragen.

Dieser Beitrag lief erstmals am 4. Juli 2019 im Stadtradio Nürnberg.