Täterarbeit Wie Männer von der Gewalt loskommen

"Wer schlägt, der geht." So das Leitmotiv, des Gewaltschutzgesetzes, das im Jahr 2002 eingeführt wurde. Tatsächlich hat sich seitdem einiges verändert in Sachen "Häusliche Gewalt" und den damit verbundenen Schutzmaßnahmen. Die Polizei kann Täter - und in den allermeisten Fällen sind die Täter Männer - zum Beispiel aus der Wohnung verweisen. Für die Opfer, meist Frauen, gibt es zunehmend entsprechende Schutzangebote. Doch Akutangebote sind wichtig, damit eine Situation nicht weiter eskaliert, damit die Opfer vor weiteren Angriffen des Täters geschützt bleiben.

Danach fragen sich so manche Täter, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass sie handgreiflich geworden sind. Nur wenige suchen dabei die Schuld bei sich selbst. Aber es gibt solche Männer. Und sie wollen von ihrer Gewaltbereitschaft loskommen. Auch für sie gibt es Angebote. Täterarbeit nennt sich das. Gabriele Knetsch hat Männer getroffen, die das, was sie ihren Frauen angetan haben, auf keinen Fall wieder tun wollen und die sich deshalb ihrer Schuld gestellt haben.