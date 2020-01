Steigende Bankgebühren Tipps für Verbraucher

Schlechte Zeiten für Sparer. Immer mehr Banken drehen an der Gebührenschraube. Immer öfter verlangen sie für das Geldabheben etwas und kostenlose Girokonten muss man mit der Lupe suchen. Doch die Verbraucher können sich wehren.

Das Schöne an einem Bankautomaten ist ja, dass er rund um die Uhr Geld ausspuckt, vorausgesetzt, auf dem Konto ist was drauf. Das weniger Schöne ist, dass immer häufiger Gebühren anfallen, wenn man sich die Scheine am Automaten holt. Das hat Horst Biallo vom gleichnamigen Vergleichsportal beim Check von 1.300 Banken herausgefunden.

"Das war wie so ein kleiner Tsunami, vor drei Jahren waren es 300 die dafür Geld genommen haben, dass jemand am Automaten der eigenen Bank oder im Automatenverbund Geld geholt hat und jetzt sind es schon über 500. Das wird also immer mehr und wir vermuten, dass das bald alle tun werden." Horst Biallo, Finanzexperte

Kuriose Regelung beim Geldabheben am Automaten

Manche Regelung ist auch etwas kurios. So hat Biallo herausgefunden, dass es Banken gibt, die die Hand aufhalten, wenn man am eigenen Automaten Geld holt. Aber nichts verlangen, wenn man bei einem anderen innerhalb des Bankenverbundes etwas abhebt. Das System der Gebühren ist verwirrend. Ein Blick auf die Internetseiten der jeweiligen Bank kann helfen durchzublicken - hier sind die Kontobedingungen aufgeführt. Insgesamt würden die Gebühren steigen, nicht nur bei den Automaten, meint Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern. Das könnten höhere Kontoführungsentgelte sein, Zusatzentgelte für Überweisungen oder andere Bankdienstleistungen. Von diesen Erhöhungen seien alle Bereiche betroffen. Wenn eine Bank ihre Gebühren anhebt, muss sie ihre Kunden anschreiben und darüber informieren.

Kunden müssen sich überlegen, was für eine Bank sie brauchen

Egal ob die eigene Bank teurer wird oder nicht - die Verbraucher sollten sich hinsetzen und genau überlegen, was ihnen wichtig ist. Tätige ich viele Überweisungen und benötige oft Bargeld am Automaten? Dann kann es sein, dass sich ein Kontomodell mit einer höheren Grundgebühr lohnt, in dem viele Leistungen enthalten sind. Oder reicht mir eine reine Onlinebank ohne Filialen? Dann kann ich monatliche Gebühren sparen, muss aber auch auf die persönliche Beratung vor Ort verzichten. Und dann sollte man vergleichen.

"Man sollte sich immer zahlreiche Vergleichsportale anschauen und dann auf den Seiten der Banken nochmal nachschauen, wie sind die Konditionen wirklich? Welches Modell ist für mich wirklich das besser geeignete? Denn die Banken bieten ja auch unterschiedliche Modelle an." Sascha Straub, Verbraucherzentrale Bayern

Bankgebühren - Der Teufel steckt im Detail

So kann es sein, dass ein Konto nur dann kostenlos ist, wenn jeden Monat eine bestimmte Summe eingezahlt wird, wie dies zum Beispiel beim klassischen Gehaltskonto der Fall ist. Außerdem sollten die Verbraucher überprüfen, ob sie eine gewisse Anzahl an Freibuchungen haben. Zum Beispiel zehn oder 20 monatlich - gibt es mehr Bewegung auf dem Konto, kostet jede Buchung extra. Oft steckt der Teufel im Detail, zum Beispiel beim Geld abheben, sagt Finanzexperte Biallo. Das Problem sei, dass die Gebühren für die Kunden oft schwer zu durchschauen seien. So gebe es Modelle, bei denen die Kosten für das Geldabheben gestaffelt seien und steigen, wenn ein Kunde diese Dienstleistung öfters nutzt.

Immer weniger Banken bieten kostenlose Girokonten an

Wer Gebühren für das Geldabheben umgehen möchte, sollte möglichst wenig mit Bargeld zahlen. Dann kommt man auch nicht in die Versuchung, zum Automaten zu gehen. Außerdem gibt es immer öfter die Möglichkeit, sich beim Einkaufen im Supermarkt an der Kasse Geld auszahlen zu lassen - gebührenfrei. Laut Finanzexperte Horst Biallo gab es Ende des vergangenen Jahres nur noch 39 Banken mit kostenlosem Girokonto und von denen hätten fünf angekündigt, diese Konten ab Januar einzustellen. Er rechnet damit, dass eine große Welle von Gebührenerhöhungen auf die Verbraucher zukommt.

Bankwechsel ist deutlich einfacher geworden

Deshalb sollte man am besten jetzt sein Bankverhalten auf den Prüfstand stellen und Tarife vergleichen. Das rät auch Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern.