Sprachkenntnisse von Grundschülern Wie müssen Kinder auf die Schule vorbereitet werden?

Heftig wurde in den letzten Tagen das Thema Einschulung diskutiert, denn: nicht alle Kinder sind sprachlich gut genug auf die Schule vorbereitet. Was muss sich ändern, um ihnen den Schulstart zu erleichtern?

Carsten Linnemann (CDU), der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, hat in den vergangenen Tagen eine heftige Debatte ausgelöst. Sein Vorschlag: Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen später in die erste Klasse einzuschulen. Das sei Ausgrenzung statt Integration, sagen Kritiker. Linnemann hat deshalb aktuell darauf hingewiesen, dass es ihm nicht um ein Grundschulverbot gehe.

Wie gut oder schlecht sind die Deutschkenntnisse der Vorschulkinder tatsächlich?

Sylvia Thurow ist heilpädagogische Förderlehrkraft an der schulvorbereitenden Einrichtung in Bad Aibling. Wir haben mit ihr über Sprachprobleme bei Kindern gesprochen.

Frau Thurow, mit welchen Kindern arbeiten Sie?

Sylvia Thurow: Bei uns sind Kinder im Vorschulbereich, also sind sie in der Regel fünf bis sechs Jahre alt. Wir betreuen die Kinder normalerweise ein Jahr lang, manchmal auch zwei Jahre. Die Kinder kommen in erster Linie aus Kindergärten in der Umgebung. Sie werden vom sogenannten "mobilen sonderpädagogischen Dienst" betreut. Das heißt, dass die Kindergärten auf diesen Dienst zukommen und um Hilfe bitten, wenn Auffälligkeiten bei den Kindern bestehen. Mit Einverständnis der Eltern – das hat oberste Priorität – werden uns die Kinder dann vorgestellt. Danach wird entschieden, ob sonderpädagogischer Bedarf besteht. Wenn ja, kommen sie zu uns in die Vorschule.

Wie sind denn die Sprachkenntnisse von Kindergartenkindern bei Ihnen?

Die Kinder sind da sehr unterschiedlich. Es gibt Kinder, die recht gut sprechen und über normale Deutschkenntnisse verfügen. Wir haben aber auch zunehmend Kinder, die tatsächlich große Auffälligkeiten zeigen, sei es im Wortschatz, in der Grammatik oder in der Aussprache. Diese Kinder haben einen sehr hohen Förderbedarf im Bereich der Sprache. Wir bemerken auch große Verständnisprobleme: Einige Kinder können sich sehr gut ausdrücken, aber wenn ihnen eine Frage gestellt wird, können sie oft gar nicht adäquat auf diese Frage antworten. Viele Kinder haben im Sprachverständnis und in der Sprachverarbeitung teilweise große Probleme.

Sprechen wir von Kindern mit oder ohne Migrationshintergrund?

Beides. Die Aufteilung ist ziemlich ausgeglichen, etwa 50 Prozent der Kinder haben einen Migrationshintergrund. Aber auch bei den Kindern ohne Migrationshintergrund bemerken wir zunehmend, dass die Sprachkenntnisse immer schlechter werden.

Haben Sie dafür eine Erklärung?

Wir vermuten, dass der hohe Handykonsum tatsächlich eine Rolle spielt. Oft fragen wir die Kinder zum Beispiel nach dem Wochenende: "Was habt ihr gemacht?" Dann kommt als Antwort wirklich sehr oft: "Wir haben Playstation oder mit dem Handy gespielt." Wenn wir dann weiter fragen "Was hast du noch gemacht, warst du mal auf dem Spielplatz?", blicken uns oft nur große Augen entgegen. Da merken wir, dass das Handy schon einen großen Stellenwert hat in den Familien.

Natürlich haben Handys und Spielekonsolen für die Kinder einen großen Reiz und wir wissen auch, dass das Medium immer mehr dazu gehört. Aber es muss von den Eltern gut gesteuert werden, es muss Vorgaben und Begrenzungen geben.

Wie wichtig sind die Sprachfähigkeiten eines Kindes tatsächlich, um am Grundschulunterricht teilzunehmen?

Sprache hat absolute Priorität. Ohne Sprache geht nichts. Sprache ist letztendlich das Tor zur Welt. Beim Deutsch- oder Matheunterricht ist die Sprache natürlich absolute Grundvoraussetzung, denn wenn die Kinder die Begrifflichkeiten nicht verstehen, kommen sie nicht mehr mit und steigen aus. Doch auch wenn man mal von den Hauptfächern absieht, gibt es Probleme. Selbst im Sportunterricht: Wenn der Lehrer eine Ansage macht und die Kinder verstehen es nicht, dann laufen sie kreuz und quer. Es wird also selbst im Sportunterricht schwierig ohne Sprache.

Wäre aus Ihrer Sicht eine Vorschulpflicht notwendig?

Ich denke, dass eine Vorschulpflicht sehr gut wäre. "Vorschulpflicht" – das klingt gleich so zwanghaft, aber das soll ja eigentlich ein Genuss sein. Ein Genuss, dass Kinder Bildung erfahren dürfen und damit auch etwas lernen können, noch vor der Schule. Es ist einfach ganz wichtig, dass die Sprachkenntnisse auf einem gewissen Grundniveau sind, bevor die Kinder zur Schule kommen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass man sie auch schon gezielt in kleineren Gruppen unterrichtet. Eine gezielte und individuelle Förderung ist nur in kleinen Gruppen möglich. Und das natürlich immer in einer spielerischeren Form, gerade bei kleineren Kindern.

Man sollte also sehr individuell auf die Kinder schauen, um die Defizite zu finden. Und dafür müssen dann kleine Gruppen gebildet werden. Das kann also nicht so wie in der Schule sein?

Ja. Denn gerade die ganz schwachen Kinder gehen in den großen Gruppen mit 20-25 Kindern einfach unter. Zumindest was diese gezielte Sprachförderung betrifft. Kinder, die ruhig sind, schweigen. Sie bräuchten im besten Fall eine Einzelförderung, denn da lernen auch die ganz ruhigen Kinder das Sprechen.

Wenn Sie an Ihre eigenen Arbeitsbedingungen in Bad Aibling denken, stimmen denn da die Rahmenbedingungen? Können Sie die Kinder dort so fördern, wie Sie sich das wünschen?

In den letzten Jahren haben wir auch zunehmend Kinder, die pflegerischen Bedarf haben. Ich bin alleine mit den zehn Kindern in der Gruppe. Und jetzt muss man sich vorstellen, ich wäre zum Beispiel gerade mit einer Sprachförderung beschäftigt. Plötzlich muss ein Kind auf die Toilette – dann sitzen da neun Kinder und warten bis ich mit dem einen Kind auf der Toilette war. Für solche Situationen wäre es tatsächlich wichtig, dass da noch mal eine Zweitkraft in der Gruppe drin ist. Dann könnte sich die Zweitkraft um dieses Kind kümmern. Und ich könnte mich darum kümmern, worum es eigentlich geht: Sprachförderung.