Happy Birthday, Spaghettieis! Der "Bella Italia"-Geschmack aus ... Mannheim?!

Es darf auf keiner Eiskarte fehlen: Das Spaghettieis. Vor 50 Jahren wurde die Kombination aus Vanilleeis, Erdbeersoße, Schokoraspeln und Schlagsahne erfunden. Was die wenigsten wissen: Es kommt aus Mannheim.

Cremige Vanilleschnürchen, fruchtige Erdbeersoße, weiße Schokoraspeln und ein Herz aus Schlagsahne: Das Spaghettieis darf auf keiner Eiskarte fehlen. Für viele ist es der Inbegriff von Italien, es schmeckt nach Sommerferien und Urlaub und Fernweh.

Dabei hat der Klassiker seinen Ursprung nicht etwa in fernen mediterranen Gefilden, sondern in der Rhein-Neckar-Metropole Mannheim.

"Nach wie vor finde ich das sensationell, diese Kombination aus Schlagsahne, Vanille, Erdbeersoße und weißer Schokolade." Dario Fontanella

Routiniert presst der heute 67jährige Dario Fontanella das Vanilleeis durch die Spätzlepresse. In dünnen Fäden kräuselt es sich über der Sahne, die durch die Berührung mit dem Eis gefriert. Es gibt einiges zu beachten: 15 Minuten muss die Presse im Gefrierfach gelegen haben, damit auf den Tellern auch wohlgeformte Vanilleeisnudeln landen. Fontanella muss es wissen - denn er ist der Erfinder des Spaghettieises.

Manchmal kommt der Berg eben doch zum Propheten

Fontanellas Vater ist Italiener und besitzt bereits seit den 1930er Jahren eine Eisdiele in Mannheim. Die Mutter ist Deutsche, er selbst wächst in Italien auf. In einem Ski-Urlaub 1969 bestellt der damals 17-Jährige einen Nachtisch, der sein Leben verändern sollte: einen kleinen Berg aus gepresstem Kastanienpürre. Das Ergebnis: Schnürchen auf dem Teller.

Diese originelle Idee geht Fontanella nicht mehr aus dem Kopf – er will sie sogar noch weiterentwickeln!

Im selben Jahr verbringt er die Ferien in der elterlichen Eisküche in Mannheim. Er macht sich auf die Suche nach einer Kartoffelpresse, findet aber nur eine Spätzlepresse. Nach einigen Versuchen mit unterschiedlichen Eissorten ist er zufrieden mit seinem Ergebnis – und ahnt nicht, welche Wellen seine Spielerei mit dem Eis haben wird. Denn: das erste Spaghettieis der Welt ist geboren.

Skepsis bei Kennern und Kunden

Dass die Eiskreation einmal so berühmt werden sollte, glaubte niemand. Der Vater sträubt sich zunächst, das Eis mit auf die Karte zu schreiben. Und auch die ersten Kunden wissen mit dem Ergebnis zunächst wenig anzufangen.

"Ich musste mich wirklich durchkämpfen und bitten, dass der Papa erlaubt, dass ich das auf die Karte schreibe." Dario Fontanella

Doch dann passiert etwas, womit eigentlich keiner gerechnet hatte: Das Eis wird ein Hit! In den 70ern gibt die Mannheimer Jugend ihr Taschengeld für die Kreation aus, schon bald ist das Eis deutschlandweit der Renner. Es vermittelt das Feeling von Urlaub, gilt bald als „typisch italienisch“. In Italien weiß niemand davon.

Erst Mannheim, dann Europa

Schließlich ist das Eis so beliebt, dass es nach Italien exportiert wird. In Mannheim ist Fontanella lange nicht mehr nur wegen des Spaghettieises bekannt, sondern für das Gesamtsortiment. Inzwischen gibt es mehrere Filialen der Eisdiele und Dario Fontanella ist auch 50 Jahre nach dem großen Coup noch begeistert dabei. Voller Herzblut und mit ganz viel Eisliebe.

Ein Patent auf seine Erfindung forderte Dario Fontanella nie ein. Viele würden sich sicher ärgern, Fontanella ist heute froh darüber: „Sonst wäre es eingekapselt gewesen in unserer kleinen Realität hier in Mannheim und es wäre nicht so populär geworden.“