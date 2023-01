Ausländerprogramm "Brüder in der Fremde"

"Diese Radiostation, also unsere Sendung, nahm seltsam Platz in meinem Leben, hat es sogar abgestempelt. Seitdem ich sie entdeckt habe, eile ich jeden Abend in das Wohnheim, um die Sendung im Radio zu suchen, 20 nach acht Mitteleuropäische Zeit. Meistens schalte ich das Radio ab Zwanzig Uhr 15 ein, damit ich nicht eine Sekunde, nicht einen Bruchteil einer Sekunde verpasse, denn die Sendung und ich stehen in einer ungebrochenen - dämonischen, würde ich sagen -Beziehung zueinander: Sie gibt es für mich, genauso wie es mich … für sie gibt. … Manche Kommentare finde ich sehr gelungen, sie treffen direkt ins Herz des Arbeiters. … Und ich kann die Stimmen auseinander halten, vor allem die tiefen Stimmen, sie sind langsamer. Manchmal, vor allem bei Interviews, erschrecke ich mich durch die Geschwindigkeit, mit der sie in unserer Heimat ihr Griechisch herunterrattern. Als würden wir hier in der Fremde aus lauter Sorge, unsere Sprache zu verlieren sie auch langsamer sprechen. … Also was ich eigentlich sagen will ist, dass diese Sendung, ‚für die griechischen Arbeiternehmer in der Bundesrepublik Deutschland‘, die jeden Abend auf UKW gesendet wird, mir so unentbehrlich geworden ist, wie eben die BBC und die Deutsche Welle, … für einen Illegalen. Bin ich aber ein Illegaler? Ich arbeite doch, spaziere frei herum, esse, schlafe, … und ich verstecke mich vor niemandem. Also, was verbindet mich so eng mit dieser Sendung?"