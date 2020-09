60 Jahre OPEC Öl, der Schmierstoff der Weltwirtschaft

Vor 60 Jahren wurde in Bagdad die OPEC gegründet, die Organisation Erdöl exportierender Länder. Der Irak, Iran, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela schlossen sich zusammen, um die Marktmacht großer Ölkonzerne zu brechen.

Im Oktober 1973 ließ die OPEC erstmals ihre Muskeln spielen. Mitten im Jom-Kippur-Krieg drehten die Förderländer den berühmten Ölhahn zu. Die USA hatten Israel gegen eine Phalanx arabischer Staaten unter Führung von Ägypten und Syrien unterstützt. Die Waffe „Öl“ hatte eine verheerende Wirkung. In den westlichen Ländern gingen die Öleinfuhren dramatisch zurück, die Volkswirtschaften gerieten ins Stocken. In Deutschland beschloss die Regierung Willy Brandt einschneidende Maßnahmen, nicht nur für Unternehmen, auch für die Bundesbürger.

Autofreie Sonntage als Reaktion auf die Ölkrise

Zwischen dem 25. November und dem 16. Dezember 1973 gab es vier autofreie Sonntage. Die staunenden Bundesbürger konnten auf den leeren Autobahnen spazieren gehen und Rad fahren. Verstöße gegen das Fahrverbot wurden mit saftigen Strafen geahndet.

"Bei Verstößen gegen das Sonntagsfahrverbot ist mit folgen Geldbußen zu rechnen. Fahrer von Mofas, Mopeds und Kleinkrafträdern bis 50 ccm zahlen 100 Mark. Fahrer anderer Kraftfahrzeuge bis 20 PS 200 Mark, bis 150 PS 500 Mark." Durchsage auf Bayern 3 im Jahr 1973

Kein Wunder, dass bei einem durchschnittlichen Jahresgehalt von gut 18 000 DM, die Bundesbürger ihre Fahrzeuge in der Garage ließen. Die Wirtschaft rutschte in eine Rezession. Die Arbeitslosenquote stieg in nur drei Jahren von 1,2 auf 4,7 Prozent. Der Ölpreis explodierte und die OPEC-Länder haben innerhalb Jahresfrist ihre Einnahmen auf 120 Milliarden Dollar verdreifacht.

Geiselnahme in der OPEC-Zentrale

Kaum auf dem ersten Höhepunkt der Macht erlebte die OPEC ihre schwärzeste Stunde. Sechs Terroristen, darunter die Deutschen Gabriele Kröcher-Tiedemann und Hans-Joachim Klein, stürmten die Wiener OPEC-Zentrale, vorbei an einer hilflosen Empfangsdame.

"Ich sitze hier oben in der OPEC an der Rezeption. Ich habe die alle hereinkommen sehen und die haben gebrüllt, wo ist der Konferenzraum und haben herumgeschossen. Und dann kam einer zurück und hat mir das Telefon zerschossen." Empfangsdame in der OPEC-Zentrale, die Zeugin der Geiselnahme war

Blutige Bilanz: drei Menschen verloren bei dem zweitägigen Geiseldrama ihr Leben. Bis heute unbewiesen ist der Verdacht, dass Libyens Staatschef Gaddafi der Drahtzieher gewesen sein soll, um unter anderem die Ölpreise in die Höhe zu treiben.

Westliche Staaten reagieren auf Einfluss der OPEC

Kern River Ölfeld in Oildale, USA

Die Ereignisse zeigten die Abhängigkeit der westlichen Staaten vom Öl und von der OPEC auf. Sie reagierten: Die Erdgasversorgung und die Atomenergie wurden ausgebaut. Bei der Verstromung wurde auf Schweröl verzichtet. Wenige Monate vor dem Wiener Terror hatten 16 Industriestaaten in Paris die Internationale Energieagentur gegründet.

All diese Maßnahmen, so der frühere Energie-Experte des DIW, Hans-Joachim Ziesing, sollten die Abhängigkeit vom Öl drosseln.

Ölpreis als Indikator für die Stimmung in der arabischen Welt

Ganz ist das nie gelungen: Öl ist noch heute einer der wichtigen Schmierstoffe für die Wirtschaft. Krisen gab und gibt es immer wieder: Ende der siebziger Jahre stürzte der Schah von Persien, zwischen dem Iran und dem Irak tobte ein heftiger Krieg. Die Ölpreise stiegen steil nach oben. Bis heute sind sie wichtige Indikatoren und Seismographen für die oft krisenanfällige und spannungsgeladene Stimmung in der arabischen Welt.

Neue Konkurrenz für die OPEC

Je teurer das Öl, desto größer die Chancen für neue Ölanbieter wie Großbritannien und Norwegen. Für sie lohnte es sich, das schwarze Gold aus der Nordsee zu holen. Die OPEC bekam neue Konkurrenten.

Die aktuell 13 OPEC-Staaten beherrschen weiterhin rund 40 Prozent des Weltmarktes, aber sie stimmen sich bei ihrer Förderpolitik stärker mit mächtigen Nicht-OPEC-Staaten wie Russland ab.