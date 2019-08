Influencer als Rentner 70-Jähriger erobert Instagram

Mit Beginn der Rente kann Lehrer Josef Mulzer endlich seiner eigentlichen Leidenschaft nachgehen: der Mode. Anders als seine pensionierten Kollegen treibt es ihn seitdem nicht in den Schrebergarten, sondern in Regensburgs beste Modeboutiquen. Designershirts, knallbunte Sonnenbrillen, an jedem Finger glänzt ein dicker Ring.

Mittlerweile stolziert der extravagante Josef Mulzer wie ein bunter Pfau durch die Regensburger Altstadt. Vor allem begeistert er mit seinem Stil aber tausende Menschen auf Instagram.

Mit seinem Account Geld verdienen will Mulzer allerdings nicht:

"Ich sehe mich nicht als Influencer. Ich will nur meinen Stil zeigen." Josef Mulzer

In der Community kommen Mulzers Bilder an. Mittlerweile verbringt er täglich bis zu fünf Stunden auf Instagram, um Kommentare zu beantworten.