Tabuthema Reizblase "Raus aus der Peinlichkeitsschublade"

"Wenn du viel getrunken hast und super dringend aufs Klo musst, aber du kannst halt ganz lange nicht gehen, weil du ein Meeting hast, oder weil die Toilette besetzt ist oder so, dann merkt man doch schon so dieses: Oh Gott ich muss so dringend, ich pinkel mir gleich in die Hose oder die Blase platzt. Und so ist das halt bei mir, obwohl die Blase noch gar nicht voll ist. Also es ist wirklich so, ich hab das Gefühl, als ob ich den ganzen Tag noch nicht pinkeln gewesen bin, so ist der Druck. Wenn ich dann aber auf Toilette gehe, dann kommt halt ein ganz kleines Rinnsal, weil die Blase halt nicht voll war."