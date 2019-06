Radler-Eldorado Kopenhagen Fahrrad-Verkehr: Was Bayern lernen kann

Bayerns Fahrradfahrer treten selbstbewusster auf, der Anteil des Fahrrads am Verkehrsmix in den bayerischen Städten steigt auch. Aber da ist noch viel Luft nach oben, wie bayerische Kommunalpolitiker bei einem Besuch in Dänemark erfahren konnten. Kopenhagen gilt als weltweites Vorbild bei der Förderung des Fahrradverkehrs.

Von: Lorenz Storch, Landwirtschaft und Umwelt