Fahrradsaison Versicherungen für Radlfahrer

Sommerzeit ist Radsaison. Wer zur Arbeit und an den See radelt oder im Urlaub Radwanderungen macht, sollte richtig versichert sein. Aber in erster Linie gilt es natürlich, ein verkehrstaugliches Fahrrad zu haben, um in gefährlichen Situationen gewappnet zu sein.

Von: Rigobert Kaiser