Cryssis-Gig im Hotel Im "Altwirt" wird Punkrock gelebt

Ein Hotel voller Punkrock-Fans. Und das mitten in der Hauptsaison. Im "Altwirt" in Lenggries zeigt eine Hoteliersfamilie, wie das funktioniert. Denn bei Punkrock geht es um viel mehr als nur um die Musik.

Ein Kachelofen, ein Gams-Geweih, eine aufgehängte Lederhose: Das ist das Setting, vor dem die Punkrock-Band "Cryssis" im Lenggrieser Altwirt spielt. Ein altehrwürdiges Hotel, das auf eine über 500 Jahre alte Geschichte zurückblicken kann. 120 Leute tanzen dicht an dicht in der Gaststube, in die Wanderer und Tagestouristen sonst für Kasspatz‘n und Schweinelende einkehren.

Die Temperatur: "Saunamäßig – wie’s sein muss", freut sich Ursula Werner, die den Altwirt mit ihrem Mann Robert betreibt.

"Cryssis" hat Robert sofort mitgerissen

Punkband Cryssis während ihres Gigs im Hotel.

Cryssis aus Düsseldorf spielen unplugged, das heißt ohne E-Gitarren und Schlagzeug. Dafür mit Cajón, einer Art Holzkiste zum Trommeln, an der Vom Ritchie sitzt, der sonst auch als Schlagzeuger der Toten Hosen bekannt ist.

"Eigentlich ist Vom ein Idol – die Toten Hosen sind ein Idol von mir", erzählt Robert Werner. "Aber die Musik von Cryssis hat mich sofort mitgerissen. Nicht bloß, weil ich die Toten Hosen mag."

Schnell gute Freunde geworden

Schlagzeuger Vom Ritchie im Interview.

Er und Vom haben sich vor ein paar Jahren beim Cryssis-Gig in Bad Tölz kennengelernt. Nach dem Konzert hat er die Band direkt zum Feiern in den Altwirt eingeladen. Schnell wurden die Werners und die Band gute Freunde. "Robert war sofort unglaublich großzügig. Er hat uns direkt den Schlüssel zu seinem Weinkeller zugeworfen – es war ein großartiger Abend", lacht Cryssis-Sänger Dick York. Und Vom Ritchie hat direkt eine ganz spezielle Anekdote im Kopf, wenn er an diesen Abend zurückdenkt: "Robert tanzte auf dem Tisch. Daraufhin hat sich ein Gast beschwert und meinte zu Robert: ‚Das ist zu laut hier, ich geh‘ zum Besitzer!‘ Und Robert dann: ‚Ich bin der Besitzer!‘"

Übernachtung nur für Konzertbesucher

Damit das nicht mehr passiert, lassen Robert und Ursula an diesem Wochenende für das vierte Cryssis-Konzert im "Altwirt" nur Konzertbesucher übernachten. Mitten in der Hauptsaison räumen sie für das Konzert die Gaststube aus. "Für uns ist das schon Aufwand. Das mache ich wirklich nur für Cryssis und keine andere Band, außer vielleicht für die Toten Hosen. Aber es ist Herzenssache."

Keine Hierarchien

Am einen Tisch die Band und direkt nebenan die Fans, die aufs Barbecue warten.

Das spürt man sofort. Beim Grillen am Nachmittag sitzen Fans und Band gemeinsam auf der Terrasse. Keine Hierarchien, eine der Ur-Ideen des Punkrocks – das wird im Altwirt gelebt. Auch beim Soundcheck: Alle Musiker stimmen ihre Instrumente selbst. Sogar fünf Minuten vor Konzertbeginn stehen sie noch für Fan-Fotos zur Verfügung.

Punkrock im Alltag, auch ohne Konzert, zeigt sich im Altwirt an Details. Zum Beispiel an Stickern mit Aufschriften wie "Kein Bock auf Nazis", die im Hausflur kleben. Keine Phrase, sondern echte Haltung, für die die Hoteliersfamilie in der Vergangenheit deutlich angefeindet wurde.

Punkrock läuft bei den Werners überall

Aber natürlich kommt die Musik bei all dem nicht zu kurz: "Punkrock, Cryssis, die Toten Hosen – das läuft daheim rauf und runter. Im Radio. Im Auto. Einfach überall. Auch unsere Kinder spielen in Bands", erzählt Ursula.

Das Konzert in ihrer Gaststube endet schweißtreibend: "So heiß war’s noch nie in der Stube, über 50 Grad. Mein T-Shirt ist durchgeschwitzt." Robert und Ursula sind restlos glücklich.