Erinnerung heute Nora Krug über Heimat und Familiengeschichte

Mit ihrer grafischen Erzählung "Heimat" taucht Illustratorin Nora Krug tief in die Geschichte ihrer Familie ein und stellt Fragen zur Vergangenheit und sucht darin nach Antworten für heute. Was bedeutet es, Deutsche zu sein? Kann und darf man auf meine Heimat stolz sein?

Eine Begegnung vor 17 Jahren mit einer Überlebenden des Holocaust und noch viele andere in den USA, in denen die Illustratorin Nora Krug auf die deutsche Vergangenheit angesprochen wurde, waren der Auslöser für ihre Recherche in der eigenen Familie. Zu Hause, in Karlsruhe wurde kaum über den Krieg gesprochen. Was hat Opa Will im Krieg gemacht, der gutmütige Opa, der immer nur SPD wählte? Wieso hat der Vater vor Jahren schon den Kontakt zu seiner Schwester abgebrochen? Erst in Amerika begann Nora Krug über all dies nachzudenken.

"Als jemand, der schon fast 20 Jahre im Ausland lebt, habe ich natürlich gemerkt, dass ich als Deutscher unter Nichtdeutschen immer wieder auch assoziiert werde mit meinem Land und damit auch mit der Geschichte meines Landes und auch Stellung beziehen muss, auf eine ganz andere Art und Weise, auf die man es vielleicht macht, wenn man in Deutschland lebt und in Deutschland bleibt. Und da erst habe ich dann gemerkt, dass alles, was ich bisher gelernt hatte, über den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust, auf institutioneller Ebene stattgefunden hatte, aber nicht auf persönlicher." Nora Krug

Um herauszufinden, was ihr Onkel, der Soldat Franz-Karl und Opa Willi, der Fahrlehrer, im Krieg gemacht haben, reiste Krug in ihre Heimatstadt und verbrachte viel Zeit in Archiven. Sie studierte Akten und befragte Familienmitglieder, entzifferte alte Briefe und sammelte Fotos aus der Zeit. Daraus ist ihr Buch "Heimat - Ein deutsches Familienalbum" entstanden. Es ist eine grafische Auseinandersetzung mit ihrer Familiengeschichte und der Geschichte Deutschlands, in der Nora Krug den Weg ihres Onkels und ihres Opas im Krieg buchstäblich nachzeichnet. Denn das Buch "Heimat" ist eine riesige Collage aus Bildern, Originaldokumenten, handschriftlichen Zeichnungen, Briefen, Comicstrips und Fotografien. Eine Art Höhepunkt im Buch ist der Moment, als die Enkelin in Karlsruhe die US-Militärakte ihres Großvaters einsieht. Daraus folgt, dass Willi, der in der Familie als überzeugter Sozialdemokrat galt, bereits 1933 der NSDAP beitrat.

Krugs Recherchen sind schonungslos, aber sie will nicht anklagen. Sie will verstehen, was Krieg mit den Menschen macht, aber auch was Heimat und Deutschsein für sie, Jahrzehnte später, bedeutet.

"Ich finde es ganz wichtig, dass wir als Deutsche, und zwar als kritisch denkende Deutsche, immer wieder zurückblicken müssen auf unsere traumatische und schwierige Vergangenheit. Und dass wir aber auch lernen, unser Land zu lieben und diese Liebe auch öffentlich zu bekennen. Ich glaube, in Deutschland ist es meistens so, dass es eben entweder diejenigen gibt, die sich zu dieser Liebe bekennen können, aber nicht so sehr von der Vergangenheit sprechen möchten. Und dann eben die, die sich bereit erklären oder das für wichtig erachten, immer wieder zurückzublicken, aber eben Probleme damit haben ihr Land zu lieben. Und ich glaube, wir müssen beides können. Und das sollte eigentlich auch kein Widerspruch darstellen." Nora Krug

Nora Krug lebt heute in Brooklyn, sie hat eine Professur an der renommierten Parsons School of Design in New York und ist für ihre Arbeit als Illustratorin und Autorin vielfach geehrt worden. Auch das Buch "Heimat" bekam 2019 den evangelischen Buchpreis und war für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Es hat zudem eine Leseempfehlung der Bundeszentrale für politische Bildung für die Bildungsarbeit an den Schulen bekommen. Nora Krug findet es immens wichtig, das Thema an Jugendliche heranzubringen.

"Denjenigen jungen Leuten, die mein Buch lesen, wünsche ich natürlich, dass sie dem Thema gegenüber offen wären, dass sie auch in sich hineinhorchen, dass sie auch überlegen, was ihre eigene emotionale Reaktion auf die deutsche Geschichte ist, in deren Schatten sie auch leben. Und das ist nämlich auch was, was wir in meiner Generation viel zu wenig getan haben, zu überlegen, was macht das jetzt eigentlich mit uns emotional." Nora Krug

"Heimat - Ein deutsches Familienalbum" ist im Penguin Verlag erschienen und kann ermäßigt als Klassensatz über die bayerische Landeszentrale für politische Bildung bestellt werden:

https://www.blz.bayern.de/publikation/heimat-ein-deutsches-familienalbum.html