Neue Arbeitswelt Was kommt auf mich zu?

Home Office zuhause, im Schrebergarten, auf der Berghütte oder gar auf einer kleinen Südseeinsel? Wie und vor allem wo werden wir auch nach der Pandemie künftig weiterarbeiten? Zu einem Arbeitsverhältnis, wie es früher einmal war, wird es nie wiederkommen, sagen ExpertInnen wie Zuzanna Blazek vom IW in Köln. Hybrides Arbeiten heißt das Stichwort. Aber was genau heißt das für die Arbeitnehmer, was kommt da auf sie zu, und: wie können sie sich vorbereiten? Wie verändert sich auf Dauer das Verhältnis zu den Kollegen und zu den Vorgesetzten? Und: Wollen die Arbeitnehmer diese neue Freiheit überhaupt? Oder müssen sie Angst haben, ihre neue Freiheit mit einer 24 h Bereitschaft zu bezahlen? Wer profitiert vom neuen Arbeiten? Und wer wird abgehängt? All das diskutieren wir im Notizbuch von 10 - 11 Uhr mit Zuzanna Blazek vom Institut der deutschen Wirtschaft. Rufen Sie an unter der 0800 246 246 9.