Muttermilchbank Passau Start ins Leben mit gespendeter Muttermilch

Mütter von Frühchen haben noch keine eigene Milch. Eine Kinderklinik in Passau setzt bei der Versorgung der Frühgeboreren deshalb auf gespendete Muttermilch. Die ist zwar teuer in der Aufbereitung - aber sie kann Leben retten.

Verena Allinger liegt in einem ausladenden Sessel am Fenster und hat ihre winzige Tochter Sophie auf der Brust. Sie kuscheln, der enge Körperkontakt tut beiden gut. Es fällt helles Tageslicht herein und in dem Raum ist es ruhig und friedlich. Fast könnte man vergessen, dass das hier eine Intensivstation für Frühgeborene ist.

Als Sophie hier in der Passauer Kinderklinik Dritter Orden geboren wurde, wog sie weniger als 500 Gramm. Die Sorgen um sie waren groß. Weil Verena Allinger noch keine eigene Muttermilch hatte, wurde Sophie in den ersten Tagen nach der Geburt mit Milch einer anderen Frau gepäppelt. Einer Muttermilch-Spenderin. Denn das ist die beste Nahrung für ein Frühchen wie sie und steigert ihre Überlebenschancen im Vergleich zu künstlich hergestellter Nahrung stark.

Warum ist Muttermilch für Frühchen so wichtig?

Wenn Kinder so früh auf die Welt kommen wie Sophie, sind sie sehr anfällig für schwere Darmerkrankungen, die in vielen Fällen auch tödlich sind. Muttermilch senkt das Risiko für solche Erkrankungen und schützt zusätzlich vor anderen Infektionen. Außerdem wachsen die Frühgeborenen schneller, und auch das Gehirn entwickelt sich besser.

Insgesamt senke Muttermilch das Sterberisiko bei kleinen Frühchen um 15 bis 20 Prozent, sagt Oberarzt Michael Zeller. Um ihre kleinen Patienten möglichst gut mit gespendeter Milch versorgen zu können, hat die Passauer Kinderklinik seit 2017 eine eigene Humanmilchbank. Nur 30 der insgesamt 200 Frühchenstationen in Deutschland nehmen die Kosten dafür auf sich.

"Muttermilch ist für uns wie ein Medikament. Sie senkt das Sterblichkeitsrisiko von sehr kleinen Frühgeborenen enorm." Oberarzt neonatologische Intensivstation Dr. Michael Zeller

Wie funktioniert eine Muttermilchspende?

Pasteurisierer, in dem die Milch erhitzt wird, damit sie keimfrei ist.

600 Euro kostet die "Herstellung" von einem Liter Muttermilch. Und das, obwohl die Frauen ihre Milch kostenlos spenden. Die meisten Spenderinnen haben selbst ein Frühchen zur Welt gebracht, das einige Tage auf fremde Milch angewiesen war. Viele sind dafür so dankbar, dass sie später, wenn mehr als genug Milch fürs Baby da ist, gerne etwas abgeben.

Teuer sind die medizinischen und logistischen Prozesse, die die Milch dann durchmacht: Wie Kuhmilch wird sie pasteurisiert, also erwärmt, um Keime abzutöten. Außerdem wird sie auf Viren getestet und zur Lagerung tiefgefroren. Hinzu kommen das Management und die vielen Einmalprodukte, die man benutzt – beim Abpumpen der Milch beispielsweise. Für Eltern ist das alles kostenlos, die Leistung übernimmt die Klinik.

Aus Empfängerinnen werden Spenderinnen

Kinderklinik Passau

Verena Allinger ist froh, dass ihrer Tochter Sophie in den ersten kritischen Lebenstagen mit gespendeter Milch geholfen wurde. Inzwischen hat Sophie Gewicht zugelegt und Verena Allinger hat mehr eigene Milch, als ihre Tochter trinken könnte. Deshalb hat sie gerne zugestimmt, selbst Spenderin zu werden: "Sie kann das gar nicht aufbrauchen oder verarbeiten und warum soll ich nicht jemand anderem helfen und einem zukünftigen Frühchen einen guten Start ermöglichen?"

Dass sie dafür keine Aufwandsentschädigung bekommt, ist ihr egal. Der Dank sei ohnehin das Beste. Sie findet, jede Frühchenstation in Deutschland sollte eine eigene Frauenmilchbank haben, um Muttermilchspenden zu unterstützen.