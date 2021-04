Notizbuch-Anrufsendung Kochen mit Kohn

Spargel mit Kartoffeln und zerlassener Butter, das ist wunderbar – aber da steckt noch mehr drin. Was wir alles mit und aus Spargel zaubern können, erfahren Sie bei Kochen mit Kohn am 26.04.2021 im Notizbuch auf Bayern 2 ab 10 Uhr. Rufen Sie uns an unter: 0800 246 246 9.

Spargel Grundrezept

Zutaten für 4 Personen:

1000g weißer Spargel

Salz

Zucker

Butter

Vorbemerkung:

Dieses Grundrezept lässt den Spargel im eigenen Sud garen und erhält damit das volle Spargelaroma, das beim so weit verbreiteten Kochen zwangsläufig zum Teil an den Spargelsud verloren geht.

Tipp 1: Die Frische von Spargel erkennt man am besten, wenn man mehrere Stangen nebeneinander legt und sie dann mit beiden Händen umfasst und aneinander reibt. Quatscht der Spargel, ist er frisch. Weitere Hinweise auf Frische: Feuchte, nicht ausgetrocknete Enden, gleichmäßige, nicht fleckige Haut.

Tipp 2: Schälen Sie den Spargel sorgfältig und knicken Sie von Hand das Ende ab, Dabei merken Sie sofort, ob Sie sauber geschält haben oder ob noch Fasern stehen bleiben.

Zubereitung:

Backofen auf ca. 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Spargel sorgfältig schälen und die Enden abbrechen (sh. Vorbemerkung). Auf der Arbeitsplatte einen großen Bogen Alufolie und einen ebenso großen Bogen Backpapier ausbreiten. Darauf den Spargel ausbreiten, zuckern und salzen und ein ordentliches Stück Butter hinzufügen. Anschließend die Alufolie mit dem Backpapier über dem Spargel zu einer Art Tasche formen, die über dem Spargel im Inneren noch Luft lässt. Der Spargel soll also nicht fest eingerollt werden, sondern in einer luftigen Hülle garen.

Ca. 25 - 30 Minuten (je nach Dicke der Spargelstangen) im Ofen garen. Sofort servieren.

Spargelquiche

Zutaten für 4 - 6 Personen:

500 g weißer Spargel

1 Bund Schnittlauch, fein geschnitten

1 Tl Estragon gerebelt

1 Tl Thymian gerebelt

250 g Magerquark, in einem Tuch etwas abgehangen, damit er noch Feuchtigkeit verliert

250 g Ricotta

3 Eier

2 El Speisestärke

½ Tl Zitronenabrieb

1 Rolle frischer Blätterteig oder einzelne tiefgefrorene Teigplatten, die man nach einer kurzen Antau-Phase an den Rändern leicht überlappend (Ränder mit etwas Wasser anfeuchten) aneinander legt und zu einer ganzen Platte ausrollt

2 El Olivenöl

Salz

Pfeffer aus der Mühle

Piment d'Éspelette

Zucker

1 guter El Butter

Zubereitung:

Backofen auf ca. 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

Zuerst den Spargel schälen und die holzigen Enden abschneiden. In einem möglichst breiten Topf Wasser aufkochen, mit Salz, 1 Prise Zucker und dem guten Esslöffel Butter würzen und den Spargel darin ca. 3 - 4 Minuten (je nach Dicke der Spargelstangen) garen. Spargel aus dem Wasser heben, abschrecken um den Garprozess zu unterbrechen, gut abtropfen lassen und in ein Küchentuch einschlagen um ihn möglichst trocken zu bekommen.

Quark, Ricotta, Eier und Speisestärke (am besten durch ein Sieb zur Masse geben, um Klümpchenbildung zu vermeiden) gut miteinander verrühren. Mit Salz, Pfeffer, Estragon, Thymian, Piment d'Éspelette , Schnittlauch und Zitronenabrieb würzen. Blätterteig auf Backpapier in eine ofenfeste Form (ca. 35 x 20 cm) legen. Erst die Quarkmasse und dann den Spargel darauf verteilen. Mit etwas Olivenöl beträufeln. Im vorgeheizten Ofen auf der untersten Schiene ca. 25 - 30 Min. backen. Sollte die Oberseite zu schnell braun werden, mit Alufolie abdecken und Folie ca. 5 Minuten vor Ende der Backzeit wieder entfernen.

Aus dem Ofen nehmen und noch ca. 5 Minuten abkühlen lassen, damit die Masse besser stockt. Anschließend die Tarte zerteilen und servieren.

Spargelsalat

Zutaten für 4 Personen:

800 g weißer Spargel, geschält und die holzigen Enden abgeschnitten

1 Tl Zucker

1 Tl Salz

2 El Olivenöl

2 El milden Apfelessig oder weißen Balsamico

3 El Butter

2 El Olivenöl

Abrieb von 1 Zitrone

Saft von 1/2 Zitrone

1 El Bärlauch

fein geschnitten Salz und grob gemahlenen schwarzen Pfeffer aus der Mühle

Etwas Kresse als Garnitur

Vorbemerkung:

Ein herrliches Frühjahrs- und Sommergericht, das sich auch sehr gut vorbereiten lässt, wenn Sie z.B. Gäste erwarten.

Zubereitung:

Von 3 geschälten Spargelstangen das obere Viertel abschneiden und verwahren und die unteren Stücke in kleine Stücke schneiden. Stücke in ein hohes Gefäß geben und mit dem Mixstab möglichst fein pürieren.

Masse in ein Sieb geben und durchstreichen, damit man nur Spargelsaft hat. Diesen Saft mit dem Olivenöl, dem Apfelessig, dem Bärlauch, dem Zitronenabrieb und -saft sowie Salz und Pfeffer mit dem Mixstab kurz zu einer Vinaigrette aufmixen.

Restlichen Spargel, also auch die drei aufgehobenen oberen Enden, in schmale schräge Streifen schneiden und in Butter zusammen mit etwas Zucker und Salz anbraten. Der Spargel soll noch gut Biss haben aber nicht mehr roh sein. Herausnehmen und in die Vinaigrette geben. Alles miteinander gut vermengen und kurz durchziehen lassen. Der Spargel soll noch leicht warm sein. Auf Teller verteilen und mit Kresse garnieren.

Spargelpäckchen

Zutaten für 4 Personen:

500 g grüner Spargel

250 g Feta

16 Datterinos oder kleine Cherry-Strauchtomaten, jeweils halbiert

1 Bund Frühlingszwiebeln, fein geschnitten

1/2 Tl Estragon, fein geschnitten oder gerebelt

2 Tl Petersilie, fein geschnitten

1 Tl Rosmarin, fein geschnitten

Abrieb von 1 Zitrone

8 El Olivenöl

Salz

Pfeffer aus der Mühle

Piment d'Éspelette

Zucker

Zubereitung: