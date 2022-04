Kochen mit Kohn Ostern mit Freunden, reden, essen und ein bisschen Spaß haben

Quiche mit Lauch, Karotten und Ziegenkäse

Zuerst den Teig (in der Regel ist der auf Backpapier gerollt) aus der Packung nehmen und Zimmertemperatur annehmen lassen. Backofen auf 220° (Ober-Unterhitze) vorheizen. In dieser Zeit den Lauch, die Schalotten, Karotten und den Knoblauch in Olivenöl glasig anbraten. Sie sollen keine Farbe annehmen. Die Teigplatte mit dem Backpapier in eine geeignete feuerfeste Form legen. An den Seiten sollte ein ca. 3 cm hoher Rand ausgeformt werden.

Die Gemüsemischung mit dem Kräuter-Frischkäse, den Kräutern und den Gewürzen in der noch warmen Pfanne vermengen. Alles zusammen auf den Teig geben. Die Eier zusammen mit der Sahne und der Creme fraiche verrühren und gleichmäßig über die Masse geben. Mit einzelnen Scheiben der Ziegenkäse-Rolle belegen und ca. 35 Minuten backen. Wenn die Oberseite eine schöne bräunliche Färbung zeigt, aus dem Ofen nehmen und noch ca. 5 Minuten leicht abkühlen lassen, damit die Masse besser stockt.



Dazu passt ein schöner Salat.