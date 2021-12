Festlich kochen mit Kohn Entspannte Menüs für die Feiertage

Weihnachten, das Fest der Liebe, bringt uns manchmal ganz schön in Stress, wenn wir alles besonders gut machen wollen. Das muss aber nicht so sein. In unserer Weihnachtsausgabe "Festlich kochen mit Kohn" gibt es ein unkompliziertes Menü, vegetarisch oder mit Fleisch. Alles stressfrei und leicht nachzukochen. Dazu Tipps und Tricks vom leidenschaftlichen Koch und Familienvater Christian Kohn. Rufen Sie uns an unter 0800/246 246 9.

Konfierte Entenkeulen mit Bratkartoffeln

Zutaten (für 4 Personen):

4 Entenkeulen

1 El frische Thymianblättchen

1 El frische Estragonblättchen

1 El geräuchertes Meersalz

1 El schwarze Pfefferkörner

2 Lorbeerblätter

2 Zwiebeln, geschält und geviertelt

4 Knoblauchzehen, geschält und in Scheiben geschnitten

1,5 l Entenfett (alternativ: Gänseschmalz)

1 l Raps-Bratöl

0,5 l Ghee oder Butterschmalz

0,5 l kräftigen Geflügelfond

0,2 l Sahne

Salz und Pfeffer

1 knappen El Speisestärke zum Abbinden der Sauce

2 El Sojasauce

400 g gekochte, abgekühlte Salzkartoffeln, in Scheiben geschnitten -

Estragon

2 eher säuerliche Apfel (z.B. Boskop)

Ahornsirup

Calvados

Zubereitung:

Backofen auf 130° (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Ca. 0,1 l Öl und Ghee bzw. Entenfett in einem ausreichend großen Topf oder Bräter schmelzen, und darin Zwiebeln und Knoblauch kurz anbraten, dass sie ganz leicht Farbe bekommen. Restliches Öl und Ghee bzw. Entenfett zugeben und einmal aufkochen lassen. Anschließend vom Herd ziehen und die Entenkeulen einschichten. Das Fleisch sollte komplett vom Fett umschlossen sein, die Entenhaut darf aber an der Oberfläche noch herausragen. Thymian, Estragon, Pfefferkörner, geräuchertes Meersalz und Lorbeerblätter in ein Gewürzsäckchen oder einen 1x-Teebeutel füllen, zubinden und in das Öl zu den Enten geben. Bräter/Topf ohne Deckel in den Backofen schieben und die Enten im Backofen 2,5 Stunden confieren.

Ca. 10 Minuten vor Ende der Garzeit die Bratkartoffeln bei mittlerer Hitze anbraten. Dabei sollten möglichst alle Scheiben am Pfanneboden aufliegen. Farbe annehmen lassen und erst dann wenden. Wenn alle Seiten kross sind mit Salz und Estragon abschmecken. Warm stellen. Parallel dazu in einer zweiten Pfanne Ahornsirup erwärmen und darin die Apfelscheiben langsam von beiden Seiten karamellisieren. Am Schluss mit Calvados ablöschen und nochmal kurz einreduzieren lassen. Warmhalten.

Nach der Garzeit die Ententeile vorsichtig aus dem Fett heben und auf einen Rost legen. Unter dem Rost eine Fettwanne platzieren, die mit dem Geflügelfond gefüllt wird. Entenkeulen leicht salzen und die Haut ca. 6 -8 Minuten auf der mittleren Schiene unter dem Grill kross werden lassen. Das dabei austretende Fett tropft in die Wanne mit dem Geflügelfond. Diese Mischung dann in eine Pfanne abgießen und auf ca. die Hälfte einreduzieren lassen.

Anschließend Speisestärke in der Sojasauce auflösen und zusammen mit der Sahne zu dem einreduzierten Fond geben. Mit Salz, Pfeffer und Estragon abschmecken.

Salat mit Zitronencreme und Krunch

Zutaten (für 4 Personen):

1 ganz frischer Salatkopf (bevorzugt Romana)

Abrieb und Saft von 1/2 Zitrone

6 El Zitronenjoghurt

1 El Lemon-Balsamico (oder weißer Balsamico mit Zitronensaft aromatisiert)

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

1 Birne, in kleine Würfel geschnitten

2 Frühlingszwiebeln, in feine Ringe geschnitten

4 El geröstete Buchweizen, Sonnenblumenkerne, Cashewbruch (Sweet & Salty-Mischung von & Clara)

1 Tl Lemon-Balsamico zum marinieren der Äpfel/Frühlingszwiebeln

Zubereitung:

Birnenwürfel und Frühlingszwiebelringe in Lemon-Balsamico marinieren. Salatkopf im ganzen sorgfältig waschen und möglichst trocken schleudern. Anschließend den Ansatz sauber schneiden, falls er sich etwas verfärbt hat. Salatkopf jetzt so vierteln, dass jedes Viertel unten am Strunk noch gehalten wird. Die sonstigen Zutaten außer Birne, Zwiebel und den gerösteten Kernen bzw. Nüssen zu einer homogenen Creme verrühren und in die einzelnen "Fächer" des Salates, also auf jedes Blatt, vorsichtig mit einem Löffel oder einem Spritzbeutel auftragen. Etwas von der Creme zurückbehalten. Mit den marinierten Birnenwürfeln/Frühlingszwiebeln garnieren, mit der restlichen Zitronencreme beträufeln und dem Krunch überstreuen.

Risotto mit Rosenkohl und Kräuterseitlinge

Zutaten (für 4 Portionen):

Blätter von 12 Rosenkohlröschen

ca. 150 g Kräuterseitlinge (oder Pfifferlinge oder Steinchampignons), in mundgerechte Stücke geschnitten; Einige schöne Exemplare der Länge nach aufschneiden

2 kleine Schalotten, fein gehackt

1/4 l Weißwein trocken

1 l Gemüsebrühe (kann zur Not auch Instant-Brühe sein)

2 El Olivenöl

250 g Risottoreis (z.B. Arborio)

4 El Butter

100 g frische Kräuter (Petersilie/Schnittlauch/Thymian) frisch gehackt

100 g Parmesan, frisch gerieben

Meersalz

Schwarzer Pfeffer grob gemahlen aus der Mühle

Die Zubereitung dieses Gerichtes erfordert gute Vorbereitung. Wenn Sie nachfolgende Schritte befolgen, ist aber alles ganz leicht. Sie können den Risotto auch gut vorbereiten, indem Sie ihn nach rund 2/3 der Garzeit (soll noch hart innen sein) vom Herd nehmen und auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech großflächig ausbreiten, damit er schnell auskühlt. Wenn Sie den Risotto dann später fertigstellen wollen, alles wieder in den Topf zurückgeben und wie beschrieben weiterkochen.

1. Schritt:

Brühe zum Kochen bringen und bei mittlerer Hitze am Köcheln halten. Gleichzeitig in einem 2. Topf das Öl auf mittlere Temperatur erhitzen und darin die Schalotten weich schwitzen. Sie sollen keine Farbe annehmen!

2. Schritt:

Den Reis einstreuen und die Temperatur höher schalten. Nun heißt es immer wieder rühren. Nach ca. einer Minute sollte der Reis etwas glasig geworden sein. Nun gießen Sie den Wein zu und rühren, bis der Alkohol verflogen ist. Der Reis sollte nun schon nach Wein, aber nicht mehr nach Alkohol duften.

3. Schritt:

Nun die Temperatur reduzieren und eine Schöpfkelle Brühe zugeben und rühren. Die Temperatur sollte so gewählt werden, dass der Reis nur zart blubbert. Sobald die Brühe ganz vom Reis aufgesogen ist, wieder Brühe nachgießen und rühren. Diesen Vorgang wiederholen Sie immer wieder. Und bitte nicht das Rühren vergessen, denn das verhindert das Anbrennen und setzt vor allem die im Reis enthaltene Stärke frei, was dem Risotto erst zu der gewünschten cremigen Konsistenz verhilft. Der Reis sollte nach ca. 15-20 Minuten weich sein aber noch Biss haben. Gegebenenfalls noch etwas Brühe nachgießen und weiter rühren.

4. Schritt:

Braten Sie die Pilze und kurz vor Schluss die Rosenkohlblätter in 3 EL Butter bei hoher Temperatur an und geben je eine Prise Meersalz und Pfeffer zu.

5. Schritt:

Den Risotto-Topf vom Herd nehmen, die restliche Butter, den Parmesan und die Pilze (die in längliche Scheiben geschnittenen Exemplare als Dekoration zur Seite stellen) mit den Rosenkohlblättern gründlich aber trotzdem behutsam unterheben. Deckel drauf und 4 - 5 Minuten durchziehen lassen. Dadurch erhält der Risotto seine perfekte, cremige Konsistenz. Anschließend auf vorgewärmte Teller verteilen, mit etwas geriebenem Parmesan bestreuen, die zurückbehaltenen Pilze obenauf legen und alles mit einem dünnen Faden Olivenöl überziehen.

Kürbiskernparfait

Zutaten:

100 g Kürbiskerne

100 g Zucker

1 EL Öl

3 Eigelbe

60 g Puderzucker

2 EL Kürbiskernöl

400 g Sahne

Zubereitung: