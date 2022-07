Kochen mit Kohn Draußen essen

Ob der rauchige Geschmack von Gegrilltem oder die Frische von Salaten mit sommerlichen Kräutern und Obst. Der Geschmack des Sommers lässt sich am besten im Freien genießen. Tipps von Bayern 2-Koch Christian Kohn. Rufen Sie an: 0800/246 246 9 (kostenfrei).

Kartoffelsalat

Zutaten (für 4 Personen):

Für den Salat:

1 kg vorwiegend festkochende Kartoffeln, gewaschen

Salz

½ EL Kümmelsamen

1 Schalotte, fein gewürfelt

1 EL Öl

½ Bund Radieschen, fein geschnitten oder gehobelt

½ Salatgurke, geschält und in Scheiben geschnitten

2 EL mildes Olivenöl

1 EL Schnittlauch, erst unmittelbar vor dem Servieren frisch geschnitten

Für das Dressing:

400 ml Gemüsebrühe

3 EL milden Weißweinessig

1 EL Dijonsenf

Salz und Pfeffer aus der Mühle

1 Prise Zucker

Zubereitung:

Die Kartoffeln in Salzwasser mit dem Kümmel nicht zu weich kochen. Abgießen, und möglichst heiß schälen. In ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden und in eine ausreichend große Schüssel geben.

Für das Dressing die Brühe erhitzen, mit Essig und Senf verrühren und mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen. 4 - 5 Kartoffelscheiben hinzufügen und mit dem Stabmixer aufmixen. Das Dressing vorsichtig mit den Kartoffelscheiben mischen, bis die Flüssigkeit mehr oder weniger komplett aufgesogen ist.

Die Schalottenwürfel in einer Pfanne mit etwas Öl bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Die Schalotten, den Schnittlauch, die Radieschen, das Olivenöl und die Gurkenscheiben unter den Kartoffelsalat heben. Eventuell noch mal mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Fleischpflanzerl

Zutaten (für 4 Portionen):

2 Scheiben Toastbrot oder eine altbackene Semmel, entrindet und klein gewürfelt

120 ml lauwarme Milch

1 kleine Zwiebel, fein gehackt

1 EL Butter

500 g Hackfleisch gemischt Rind/Kalb oder rein Rind oder rein Kalb

2 EL Petersilie, fein gehackt

1/2 TL Majoran, frisch oder getrocknet

2 Eier

1 EL Dijon Senf

1 Prise Muskatnuss, frisch gerieben

Abrieb von einer halben Zitrone

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

1 Prise Piment d´ Espelette

Butterschmalz zum Braten

Zubereitung:

Toastbrot in eine Schüssel geben und mit der lauwarmen Milch einweichen. Die Zwiebelwürfel in Butter glasig anschwitzen ohne sie Farbe annehmen zu lassen. Am Schluss kurz die Petersilie mit dazugeben. Vom Herd ziehen und etwas abkühlen lassen. Hackfleisch zusammen mit dem eingeweichten Brot, den Zwiebelwürfeln und der Petersilie und Majoran in eine Schüssel geben. Eier, Senf, Muskat, Piment d´ Espelette, Zitronenabrieb sowie Salz und Pfeffer dazugeben und alles miteinander locker vermengen. Sollte die Masse zu flüssig sein, z.B. weil die Eier besonders groß waren oder man versehentlich etwas zu viel Milch zugegeben hat, kann man sie mit Semmelbröseln binden. Mit einem Portionslöffel immer eine gleich große Menge Fleischmasse abstechen und zu Bällchen formen, die anschließend etwas flach gedrückt werden. Die so geformten Pflanzerl in einer beschichteten Pfanne im heißen Butterschmalz bei mittlerer Hitze knusprig braun braten.



Dazu passen Kartoffelsalat oder Kartoffelpüree und grüner oder gemischter Salat.

Burrata, Pfirsich, Radicchio, Tomate

Zutaten für 4 Personen (Vorspeisenportionen):

4 kleine oder 2 große Burrata

12 Blätter Radicchio, gewaschen und trocken geschleudert

12 Datterinos, jeweils geviertelt

2 - 3 reife Pfirsiche (je nach Größe), entkernt und in mundgerechte Stücke geschnitten -

Fleur de Sel

Schwarzer Pfeffer , frisch aus der Mühle

Olivenöl

1 kleiner Schuss Zitronensaft

Zubereitung:

Radicchioblätter auf einem Vorspeisenteller oder in einer passenden Schale verteilen. Die Burrata an der dicksten Stelle halbieren, auf die Radicchiobläter legen und mit den Händen oder 2 Gabeln etwas auseinander ziehen.

Pfirsichstücke und die Tomatenviertel auf und um die Burrata verteilen. Olivenöl mit dem Zitronensaft mischen und über die Burrata und den Salat träufeln.

Abschließend salzen und pfeffern.

Börek mit Spinat-Fetafüllung

Zutaten:

Filoteig/Strudelteig

Für die Füllung:

1/2 Bund Petersilie, fein geschnitten

1 Prise Chilipulver

300 g Babyspinat

100 g Feta, klein gewürfelt

1 Zwiebel, fein gewürfelt

1 Knoblauchzehe, fein gewürfelt

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Prise Muskatnuss gemahlen

Zum Bestreichen des Filoteiges:

1 Eigelb

Ein Schuss Milch

Etwas Olivenöl

Etwas Sesam oder Kreuzkümmel zum aufstreuen

Zubereitung:

Spinat, Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne in Olivenöl kurz anbraten, restliche Zutaten für die Füllung dazugeben und alles gut vermischen. Vom Herd ziehen und etwas auskühlen lassen.

Eigelb, Milch und Olivenöl mischen. Filoteig zu Dreiecken schneiden und mit der Ei-Milch- Olivenöl-Mischung bestreichen. Einen guten Esslöffel von der Spinat-Fetafüllung an den oberen langen Rand eines Teigdreiecks legen und länglich (zu einer Art Wurst) ausformen, dabei zu den Seiten etwas Rand lassen. Einmal rollen und dann die Seiten einschlagen. Anschließend weiter rollen, bis eine dünne "Zigarre" entstanden ist.

Wenn alle Zutaten verarbeitet sind, fertige Rollen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, die Börekstangen mit der restlichen Eigelb-Milch-Olivenölmischung bepinseln und mit Sesam oder Kreuzkümmel bestreuen. Im vorgeheizten Backofen bei 170° Umluft ca. 25 Minuten knusprig backen.

Börek kann natürlich auch mit vielen anderen Füllungen wie z.B. Hackfleisch, Paprikagemüse, Auberginen usw. zubereitet werden.

Paella mit Huhn, Garnelen und Muscheln

Zutaten (für ca. 10 Portionen):

1 kg Hähnchenfleisch, in mundgerechte Stücke geschnitten

2 kleine Zwiebeln, fein gehackt

750 g Paella-Reis (Arroz Bomba oder Albufera)

0,75 l Hühner- oder Gemüsebrühe

0,75 l Krustentierfond

20 Garnelen

3 Zehen Knoblauch, fein geschnitten

1 Rote Paprika, fein gewürfelt

1 Dose Tomatenwürfel

1/2 Packunge TK-Erbsen

1/2 Glas weiße Bohnen, gekocht

20 Muscheln

1 Zweig Rosmarin

1 El Paprikapulver geräuchert

Geräuchertes Meersalz

Olivenöl - Pfeffer aus der Mühle

1 Messerspitze Safran, in etwas Wasser gelöst

Zubereitung: