Fehlhaltungen beim Schreiben? Richtig Sitzen - Richtig Schreiben

Richtig sitzen, richtig schreiben: Schon Kinder sitzen täglich in der Schule stundenlang. Mögliche Folgen sind Fehlhaltungen. Mit ihrem Programm "Gesünder sitzen von klein auf" will Osteopathin Simone Lüders vorbeugen.

Richtig sitzen, richtig schreiben: Was ganz einfach klingt, ist es nicht immer. Stundenlang sitzen Kinder und Jugendliche täglich in der Schule. Dabei gewöhnen sie sich oft Haltungen an, die ihre Feinmotorik beim Schreiben behindern. Das scheint auf den ersten Blick zwar harmlos, kann aber zu dauerhaften Folgen für Beweglichkeit und Körperhaltung führen. Oft verlieren Kinder zudem die Freude und Lust am Lernen.

Aufmerksam auf das Problem wurde Simone Lüders durch so manchen jungen Patienten, wie zum Beispiel den kleinen Felix. Seinen Eltern war das beim Malen mit Felix aufgefallen.

Mit ihrem Programm "Richtig sitzen - Richtig schreiben: Gesünder sitzen von klein auf" will die Rosenheimer Osteopathin Simone Lüders Fehlhaltungen möglichst früh schon in der Schule vorbeugen. Worauf kommt es an?