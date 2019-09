Eingeschleppte Schädlinge Kirschessigfliege, ALB & Co.

Asiatische Kirschessigfliege

2011 wurde Drosophila suzukii, die Asiatische Kirschessigfliege, erstmals in Deutschland nachgewiesen. Diese Essigfliege ist so gefürchtet, weil sie für den Obst- und Weinbau sehr gefährlich ist. Im Gegensatz zu ihren hier heimischen Essigfliegen-Verwandten legt sie ihre Eier nämlich an gesunde Früchte und ist dabei überhaupt nicht wählerisch. Die Kirschessigfliege befällt beinahe sämliche Obstsorten. Nicht zuletzt wegen ihres kurzen Generationszyklus kann sie enorme Ernteausfälle verursachen. Drosophila suzukii gehört zu den jüngeren "Invasoren".

Asiatische Laubholzbockkäfer

Der Asiatische Laubholzbockkäfer, Anoplophora glabripennis, ist ein aus Asien eingeschleppter Baumschädling. Von den heimischen Bäumen sind fast alle Laubholzarten gefährdet, das gilt auch für gesunde Bäume. Bei starkem Befall stirbt der Baum in wenigen Jahren ab. Der Fund des Schadkäfers unterliegt der Meldepflicht.

Citrusbockkäfer

Auch der Citrusbockkäfer, Anoplophora chinensis, befällt unsere Laubgehölze und kann gesunde, vitale Bäume innerhalb weniger Jahre abtöten. Der Fund des Schadkäfers unterliegt der Meldepflicht.

Zum Verwechseln ähnlich

Asiatischer Laubholzbockkäfer (links) und Citrusbockkäfer (rechts)

Vom Asiatischen Laubholzbockkäfer, ALB, (links im Bild), unterscheidet sich der Citrusbockkäfer, CLB, (rechts im Bild) durch ein weißes Schildchen (zwischen Halsschild und Flügeldecken), das beim Asiatischen Laubholzbockkäfer nicht weiß ist. Zweitens durch Noppen auf den Schultern der Flügeldecken, die beim Asiatischen Laubholzbockkäfer glatt schwarz sind. Beim Citrusbockkäfer können sich auf dem Halsschild zwei weiße Flecken befinden. Bei beiden Käfern haben die Männchen längere Fühler als die Weibchen.

Der in China vorkommende Asiatische Moschusbockkäfer, Aromia bungii, ist bisher weder in Deutschland noch der EU angesiedelt und nun erstmalig in Bayern aufgetreten. Die Anzahl der Ausbohrlöcher sowie die Beschreibung der gesichteten Käfer (Männchen und Weibchen) lassen den Rückschluss zu, dass sich eine Population etabliert hat und ein weiterer Befall in der Umgebung mit Eiablage möglich ist. Mit einer weiteren Ausbreitung ist, sofern nicht geeignete Maßnahmen getroffen werden, zu rechnen, da die klimatischen Bedingungen gegeben und Wirtspflanzen in Deutschland und der EU weit verbreitet sind. Die Larven befallen gesunde Bäume und können junge Bäume zum Absterben bringen.

Rebläuse mit zahlreichen Eiern an der Rebwurzel

Die Reblaus,Viteus vitifoliae, ist eine Neozoe älteren Datums. Sie wurde bereits im 19. Jahrhundert aus Amerika eingeschleppt und zu einem europaweiten Problem. Die Reblaus vernichtete innerhalb weniger Jahre Tausende von Hektar Rebfläche. Die "Bekämpfung" in Form einer Pfropfung der Reben auf reblausfeste Unterlagen führte zur Dezimierung der Reblausbestände.

Asiatischer Marienkäfer mit typischem "W" oder "M" auf dem Halsschild

Der Asiatische Marienkäfer, Harmonia axyridis, wird auch als Harlekin-Marienkäfer bezeichnet und kommt, wie der Name schon sagt, aus Asien. Ende des 20. Jahrhunderts wurde er zunächst in die USA und dann auch nach Europa zur biologischen Schädlingsbekämpfung eingeführt. Eigentlich sollte er in unseren Gärtnereien Blattläuse vertilgen, doch er verschmäht auch die eigene Verwandtschaft nicht. Außerdem gelangen bei Massenauftreten im Herbst oft viele Tiere auf der Futtersuche in Weintrauben und werden bei der Weinlese mit geerntet. Dies kann bei der Weiterverarbeitung zu teils erheblichen Geschmacksveränderungen führen.

Buchsbaumzünsler

Der Buchsbaumzünsler, Diaphania perspectalis, wurde 2006 erstmals in Deutschland gesichtet. Der nachtaktive Kleinschmetterling aus Südostasien hat sich seither massiv ausgebreitet und verursacht auch in Bayern erhebliche Schäden.

Raupe des Buchsbaumzünslers

Voraussetzung für einen guten Bekämpfungserfolg ist die regelmäßige Kontrolle der Buchsbaumpflanzen - vor allem im Kroneninneren - auf das Vorhandensein von Raupen.

Die Zick-Zack-Ulmenblattwespe, Aproceros leucopoda, ist eine aus Ostasien stammende Blattwespenart. 2003 ist sie in Europa aufgetaucht. In Deutschland wurde die Zick-Zack-Ulmenblattwespe, sie ist auch bekannt unter dem Namen Japanische Ulmenblattwespe, erstmals 2011 nachgewiesen, und zwar in Bayern. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass sich der Schädling in nahezu ganz Europa ausbreiten wird. Als Wirtspflanze sind ausschließlich Ulmen zu nennen, wobei aber hier vermutlich alle heimischen als auch ausländischen Arten geeignet sind - unter ihnen Ulmus glabra, Ulmus laevis, Ulmus minor, Ulmus davidiana.

Olivenhain: Xylella-Bakterien sind vor zwei Jahren zum ersten Mal in Apulien aufgetreten.

Ebenfalls eine große Gefahr kann das Bakterium Xylella fastidiosa (auch Feuerbakterium genannt) werden, das in Süditalien derzeit an Oliven ein großes Problem darstellt. Über 200.000 Hektar sind betroffen. Das Bakterium wurde offenbar mit Oleander aus Costa Rica eingeschleppt und kann viele verschiedene Pflanzenarten befallen, so auch Prunus (Kirsche, Pflaume), Vinca, Oleander, Malven und viele mehr. Insgesamt sind offenbar mehr als 100 Pflanzenarten betroffen, darunter viele Nutzpflanzen. Verbreitet wird das Bakterium durch Zikaden, und zwar schnell.